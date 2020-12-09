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Мишустин призвал увеличить долю российской продукции во внешней торговле
Мишустин призвал увеличить долю российской продукции во внешней торговле
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо увеличить долю российской продукции во внешней торговле, используя современные инструменты... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:05
2020-12-09T11:05
2020-12-09T11:41
форум "сделано в россии"
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо увеличить долю российской продукции во внешней торговле, используя современные инструменты для ее продвижения на зарубежные рынки.Выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России", премьер подчеркнул, что в стране производятся товары, которые "могут и должны конкурировать на мировых рынках", а некоторые из них и вовсе не имеют аналогов."И, конечно же, правительство в том числе видит свою задачу в том, чтобы увеличить долю российской продукции во внешней торговле. Помогая ее продвижению на зарубежные рынки в условиях новых вызовов, конечно, нужно делать современный инструментарий", - заявил Мишустин.Цель правительства в этой сфере заключается в том, чтобы "в самые короткие сроки вырастить в промышленности и сельском хозяйстве масштабный сектор конкурентоспособных производств", указал премьер."Для этого необходимо обеспечить максимально комфортные условия бизнесу. И бизнес, который готов бороться за внешние рынки, конечно, это наша в этом смысле цель и приоритет работы, в том числе и правительства. Включает это не только крупные компании, но и малые, средние предприятия", - подчеркнул глава кабмина.
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форум "сделано в россии", михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
заявил, что необходимо увеличить долю российской продукции во внешней торговле, используя современные инструменты для ее продвижения на зарубежные рынки.
Выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России
", премьер подчеркнул, что в стране производятся товары, которые "могут и должны конкурировать на мировых рынках", а некоторые из них и вовсе не имеют аналогов.
"И, конечно же, правительство в том числе видит свою задачу в том, чтобы увеличить долю российской продукции во внешней торговле. Помогая ее продвижению на зарубежные рынки в условиях новых вызовов, конечно, нужно делать современный инструментарий", - заявил Мишустин.
Цель правительства в этой сфере заключается в том, чтобы "в самые короткие сроки вырастить в промышленности и сельском хозяйстве масштабный сектор конкурентоспособных производств", указал премьер.
"Для этого необходимо обеспечить максимально комфортные условия бизнесу. И бизнес, который готов бороться за внешние рынки, конечно, это наша в этом смысле цель и приоритет работы, в том числе и правительства. Включает это не только крупные компании, но и малые, средние предприятия", - подчеркнул глава кабмина.