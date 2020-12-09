https://ria.ru/20201209/pozdravlenie-1588584347.html

Военный оркестр в Самарской области поздравил Героя Советского Союза

Военный оркестр в Самарской области поздравил Героя Советского Союза

Военнослужащие Центрального военного округа в Самарской области с оркестром поздравили с Днем героев Отечества Героя Советского Союза Геннадия Кучкина, сообщает РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:20

2020-12-09T13:20

2020-12-10T13:20

самарская область

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САМАРА, 9 дек — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа в Самарской области с оркестром поздравили с Днем героев Отечества Героя Советского Союза Геннадия Кучкина, сообщает пресс-служба округа."В Самарской области военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа и ансамбль песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона поздравили с Днем героев Отечества Героя Советского Союза Геннадия Павловича Кучкина", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, поздравление ветеран войны в Афганистане принял у себя дома. Военнослужащие вручили подарок, поблагодарили за ратный подвиг и поздравили с праздником. Затем артисты ансамбля исполнили для Геннадия Кучкина песни "Расскажи, отец" и "Последний бой". После чего Геннадий Павлович вышел на улицу, где его ждал военный оркестр общевойсковой армии, который исполнил попурри на военные песни.Герой Советского Союза Геннадий Кучкин родился в Самарской области. С июля 1981 года проходил службу в должности заместителя командира батальона по политической части 101-го мотострелкового полка в Демократической республике Афганистан. Девятнадцатого августа 1982 года на двух бронетранспортерах вступил в бой с прорвавшейся бандой численностью до 70 человек. Бронетранспортер, в котором находился Геннадий Павлович, наехал на мину и получил попадания из гранатометов. Капитан Кучкин получил тяжелую контузию и многочисленные осколочные ранения лица, спины и рук. Однако остался в строю и продолжал руководить боем, благодаря чему банда боевиков была уничтожена.

https://ria.ru/20201207/korporativ-1588115732.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область