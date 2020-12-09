Военный оркестр в Самарской области поздравил Героя Советского Союза
13:20 09.12.2020 (обновлено: 13:20 10.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВыступление оркестра у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы "Военные оркестры в парках". 18 августа 2018
САМАРА, 9 дек — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа в Самарской области с оркестром поздравили с Днем героев Отечества Героя Советского Союза Геннадия Кучкина, сообщает пресс-служба округа.
"В Самарской области военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа и ансамбль песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона поздравили с Днем героев Отечества Героя Советского Союза Геннадия Павловича Кучкина", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, поздравление ветеран войны в Афганистане принял у себя дома. Военнослужащие вручили подарок, поблагодарили за ратный подвиг и поздравили с праздником. Затем артисты ансамбля исполнили для Геннадия Кучкина песни "Расскажи, отец" и "Последний бой". После чего Геннадий Павлович вышел на улицу, где его ждал военный оркестр общевойсковой армии, который исполнил попурри на военные песни.
Герой Советского Союза Геннадий Кучкин родился в Самарской области. С июля 1981 года проходил службу в должности заместителя командира батальона по политической части 101-го мотострелкового полка в Демократической республике Афганистан. Девятнадцатого августа 1982 года на двух бронетранспортерах вступил в бой с прорвавшейся бандой численностью до 70 человек. Бронетранспортер, в котором находился Геннадий Павлович, наехал на мину и получил попадания из гранатометов. Капитан Кучкин получил тяжелую контузию и многочисленные осколочные ранения лица, спины и рук. Однако остался в строю и продолжал руководить боем, благодаря чему банда боевиков была уничтожена.