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Москвичей в среду ожидает погожий морозный день

Москвичей в среду ожидает погожий морозный день

Москвичей в среду ожидает ещё один погожий морозный день, температура днём составит -3…-5, без осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T07:57

2020-12-09T07:57

2020-12-09T07:57

елена волосюк

погода

москва

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает ещё один погожий морозный день, температура днём составит -3…-5, без осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что такие температурные значения ниже многолетней нормы. Ветер юго-восточный 2-6 метра в секунду. Атмосферное давление окажется выше номы и составит 765 миллиметров ртутного столба.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, погода, москва, общество