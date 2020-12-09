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Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
Москвичей в среду ожидает ещё один погожий морозный день, температура днём составит -3…-5, без осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T07:57
2020-12-09T07:57
2020-12-09T07:57
елена волосюк
погода
москва
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает ещё один погожий морозный день, температура днём составит -3…-5, без осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что такие температурные значения ниже многолетней нормы. Ветер юго-восточный 2-6 метра в секунду. Атмосферное давление окажется выше номы и составит 765 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
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елена волосюк, погода, москва, общество