https://ria.ru/20201209/peregovory-1588437468.html

В ДНР ответили на заявление Кравчука о переговорах по Донбассу

В ДНР ответили на заявление Кравчука о переговорах по Донбассу

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе на переговорах по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова назвала... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:38

2020-12-09T15:38

2020-12-09T15:38

наталья никонорова

донбасс

донецкая народная республика

леонид кравчук

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156235/32/1562353292_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83355695d2c80da72fb29d0c0550071c.jpg

ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе на переговорах по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова назвала демагогией заявление главы киевской делегации Леонида Кравчука о минском формате.Она пояснила, что представитель Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры в минском формате могут решать только тактические, точечные вопросы, но глобальный вопрос - "война" - все равно остается неразрешенным."Когда Киев сетует на неэффективность мирных переговоров и при этом не делает ничего, чтобы эта эффективность появилась, мы воспринимаем такие заявление исключительно как лицемерие и демагогию. Минский процесс находится в стагнации исключительно по вине украинской стороны", - заявила Никонорова.По ее словам, основной причиной конфликта в Донбассе является агрессивное поведение Киева в отношении мнения жителей непризнанных республик."Вспомним, что сегодня, 9 декабря 2020 года, - тот самый день, к которому украинский президент обещал достигнуть мира в Донбассе. Но воз и ныне там, в первую очередь потому, что украинские власти очень любят ставить телегу впереди лошади и размышлять о неких точечных, локальных вопросах вместо того, чтобы приступить к устранению фундаментального противоречия – отсутствия в Киеве реальной готовности слышать и слушать жителей Донбасса", - добавила Никонорова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

https://ria.ru/20201206/stsenariy-1587902131.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья никонорова, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, украина, в мире