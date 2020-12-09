https://ria.ru/20201209/peregovory-1588437468.html
В ДНР ответили на заявление Кравчука о переговорах по Донбассу
В ДНР ответили на заявление Кравчука о переговорах по Донбассу
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе на переговорах по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова назвала... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:38
2020-12-09T15:38
2020-12-09T15:38
наталья никонорова
донбасс
донецкая народная республика
леонид кравчук
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в мире
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе на переговорах по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова назвала демагогией заявление главы киевской делегации Леонида Кравчука о минском формате.Она пояснила, что представитель Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры в минском формате могут решать только тактические, точечные вопросы, но глобальный вопрос - "война" - все равно остается неразрешенным."Когда Киев сетует на неэффективность мирных переговоров и при этом не делает ничего, чтобы эта эффективность появилась, мы воспринимаем такие заявление исключительно как лицемерие и демагогию. Минский процесс находится в стагнации исключительно по вине украинской стороны", - заявила Никонорова.По ее словам, основной причиной конфликта в Донбассе является агрессивное поведение Киева в отношении мнения жителей непризнанных республик."Вспомним, что сегодня, 9 декабря 2020 года, - тот самый день, к которому украинский президент обещал достигнуть мира в Донбассе. Но воз и ныне там, в первую очередь потому, что украинские власти очень любят ставить телегу впереди лошади и размышлять о неких точечных, локальных вопросах вместо того, чтобы приступить к устранению фундаментального противоречия – отсутствия в Киеве реальной готовности слышать и слушать жителей Донбасса", - добавила Никонорова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html
https://ria.ru/20201206/stsenariy-1587902131.html
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наталья никонорова, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, украина, в мире