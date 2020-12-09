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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/pandemiya-1588395398.html
В Кремле заявили, что Петербург находится у "красной черты" из-за COVID
В Кремле заявили, что Петербург находится у "красной черты" из-за COVID
Санкт-Петербург находится у "красной черты" в связи с пандемией, власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией, рассказал журналистам... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:08
2020-12-09T13:15
дмитрий песков
александр беглов
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург находится у "красной черты" в связи с пандемией, власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах Питера хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дмитрий песков, александр беглов, общество, коронавирус в россии, санкт-петербург

В Кремле заявили, что Петербург находится у "красной черты" из-за COVID

13:08 09.12.2020 (обновлено: 13:15 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Девушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург находится у "красной черты" в связи с пандемией, власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.
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Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах Питера хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.
"Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты - это просто неуважение к людям", - сказал Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаДмитрий ПесковАлександр БегловОбществоКоронавирус в РоссииСанкт-Петербург
 
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