https://ria.ru/20201209/pandemiya-1588395398.html

В Кремле заявили, что Петербург находится у "красной черты" из-за COVID

В Кремле заявили, что Петербург находится у "красной черты" из-за COVID

Санкт-Петербург находится у "красной черты" в связи с пандемией, власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией, рассказал журналистам... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:08

2020-12-09T13:08

2020-12-09T13:15

дмитрий песков

александр беглов

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

санкт-петербург

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург находится у "красной черты" в связи с пандемией, власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах Питера хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/restoran-1588397882.html

санкт-петербург

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дмитрий песков, александр беглов, общество, коронавирус в россии, санкт-петербург