https://ria.ru/20201209/operatsiya-1588231386.html

Не с той стороны – в России провели уникальную операцию на позвоночнике

Не с той стороны – в России провели уникальную операцию на позвоночнике

Впервые в России операцию на позвоночнике сделали необычным способом: установку искусственного поясничного межпозвонкового диска провели из правостороннего... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:00

самарская область

хорошие новости

хорошие новости

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Впервые в России операцию на позвоночнике сделали необычным способом: установку искусственного поясничного межпозвонкового диска провели из правостороннего доступа. Уникальный метод использовал заведующий нейрохирургического отделения Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Сергей Сергеев, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.Удаление грыжи межпозвонкового диска — распространенная операция. Наиболее эффективной и вместе с тем технически самой сложной считается установка искусственного диска в поясничном отделе позвоночника. Но до настоящего времени искусственные диски устанавливались только слева.Правосторонний доступ технически значительно сложнее, но оставляет возможность в случае необходимости провести другую операцию из привычного доступа слева.Пациент Алексей Петрушин признался, что сначала не обращал особого внимания на боль в спине, но когда она стала невыносимой, пошел в больницу."После обследования мне предложили заменить диск на искусственный, конечно, я согласился. После операции на следующий день встал, сейчас чувствую себя нормально", – рассказал он.Сегодня в больнице им. Пирогова прежде всего оказывают экстренную медицинскую помощь. Отделение нейрохирургии больницы рассчитано на 70 коек. В лечении травм и заболеваний позвоночника специалисты отделения используют самые современные уникальные технологии, причем некоторые из них впервые применены в России и сейчас активно внедряются в ведущих клиниках страны.

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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