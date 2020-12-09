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Не с той стороны – в России провели уникальную операцию на позвоночнике
Не с той стороны – в России провели уникальную операцию на позвоночнике
Впервые в России операцию на позвоночнике сделали необычным способом: установку искусственного поясничного межпозвонкового диска провели из правостороннего... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:00
2020-12-09T08:00
2020-12-09T08:00
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Впервые в России операцию на позвоночнике сделали необычным способом: установку искусственного поясничного межпозвонкового диска провели из правостороннего доступа. Уникальный метод использовал заведующий нейрохирургического отделения Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Сергей Сергеев, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.Удаление грыжи межпозвонкового диска — распространенная операция. Наиболее эффективной и вместе с тем технически самой сложной считается установка искусственного диска в поясничном отделе позвоночника. Но до настоящего времени искусственные диски устанавливались только слева.Правосторонний доступ технически значительно сложнее, но оставляет возможность в случае необходимости провести другую операцию из привычного доступа слева.Пациент Алексей Петрушин признался, что сначала не обращал особого внимания на боль в спине, но когда она стала невыносимой, пошел в больницу."После обследования мне предложили заменить диск на искусственный, конечно, я согласился. После операции на следующий день встал, сейчас чувствую себя нормально", – рассказал он.Сегодня в больнице им. Пирогова прежде всего оказывают экстренную медицинскую помощь. Отделение нейрохирургии больницы рассчитано на 70 коек. В лечении травм и заболеваний позвоночника специалисты отделения используют самые современные уникальные технологии, причем некоторые из них впервые применены в России и сейчас активно внедряются в ведущих клиниках страны.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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самарская область, хорошие новости
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Впервые в России операцию на позвоночнике сделали необычным способом: установку искусственного поясничного межпозвонкового диска провели из правостороннего доступа. Уникальный метод использовал заведующий нейрохирургического отделения Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Сергей Сергеев, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
Удаление грыжи межпозвонкового диска — распространенная операция. Наиболее эффективной и вместе с тем технически самой сложной считается установка искусственного диска в поясничном отделе позвоночника. Но до настоящего времени искусственные диски устанавливались только слева.
Правосторонний доступ технически значительно сложнее, но оставляет возможность в случае необходимости провести другую операцию из привычного доступа слева.
"Если вдруг возникнет воспаление, аллергическая реакция или, к примеру, в силу какой-либо травмы диск выпадет, хирургу будет значительно проще исправить ситуацию, чем если бы операция проводилась слева", — отметил Сергей Сергеев.
Пациент Алексей Петрушин признался, что сначала не обращал особого внимания на боль в спине, но когда она стала невыносимой, пошел в больницу.
"После обследования мне предложили заменить диск на искусственный, конечно, я согласился. После операции на следующий день встал, сейчас чувствую себя нормально", – рассказал он.
Сегодня в больнице им. Пирогова прежде всего оказывают экстренную медицинскую помощь. Отделение нейрохирургии больницы рассчитано на 70 коек. В лечении травм и заболеваний позвоночника специалисты отделения используют самые современные уникальные технологии, причем некоторые из них впервые применены в России и сейчас активно внедряются в ведущих клиниках страны.