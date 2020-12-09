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Онлайн-конференция об изменениях в Правилах противопожарного режима
Онлайн-конференция об изменениях в Правилах противопожарного режима
11 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината ЕНИКЕЕВА, посвященную изменениям в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, вступающим в силу с 1 января 2021 года.
2020-12-09T13:12
2020-12-09T13:12
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Задать вопросКакие изменения противопожарного режима затронут граждан и юрлиц? Какие изменения в противопожарных правилах предусмотрены для объектов с массовым пребыванием людей? Как изменятся требования пожарной безопасности в период предстоящих новогодних и рождественских праздников? Какие фейерверки можно запускать и при каких условиях?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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1
5
4.7
96
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Онлайн-конференция об изменениях в Правилах противопожарного режима

13:12 09.12.2020
 
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11 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината ЕНИКЕЕВА, посвященную изменениям в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, вступающим в силу с 1 января 2021 года.
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Какие изменения противопожарного режима затронут граждан и юрлиц? Какие изменения в противопожарных правилах предусмотрены для объектов с массовым пребыванием людей? Как изменятся требования пожарной безопасности в период предстоящих новогодних и рождественских праздников? Какие фейерверки можно запускать и при каких условиях?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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