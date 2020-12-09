https://ria.ru/20201209/mchs-1588397587.html

Онлайн-конференция об изменениях в Правилах противопожарного режима

Онлайн-конференция об изменениях в Правилах противопожарного режима

11 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината ЕНИКЕЕВА, посвященную изменениям в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, вступающим в силу с 1 января 2021 года.

2020-12-09T13:12

2020-12-09T13:12

2020-12-09T13:12

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Задать вопросКакие изменения противопожарного режима затронут граждан и юрлиц? Какие изменения в противопожарных правилах предусмотрены для объектов с массовым пребыванием людей? Как изменятся требования пожарной безопасности в период предстоящих новогодних и рождественских праздников? Какие фейерверки можно запускать и при каких условиях?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы