МСП Банк до 31 декабря увеличил максимальную сумму кредита самозанятым
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП в рамках акции увеличивает максимальную сумму беззалогового кредита самозанятым до 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Специальная акция действует до 31 декабря 2020 года. При этом ставка по кредиту сохраняется в размере 6,25% годовых. Также акция распространяется на максимальную сумму рефинансируемого кредита (увеличение максимального лимита с 1 до 2 миллионов рублей).
Проанализировав поток заявок от самозанятых клиентов, банк внес изменения в продуктовую линейку и расширил доступ к финансовой поддержке для всех видов самозанятых, отмечается в сообщении.
Так, кредит до 2 миллионов рублей без залогов, комиссий и страхового покрытия сможет получить как самозанятый гражданин, так и индивидуальный предприниматель, перешедший на уплату налога на профессиональный доход. При этом срок регистрации самозанятого в ФНС на дату подачи заявки может быть от 0 месяцев.
Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.
На данный момент МСП Банк одобрил более 230 кредитов самозанятым предпринимателям на сумму 115,8 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе.