https://ria.ru/20201209/kredit-1588389921.html

МСП Банк до 31 декабря увеличил максимальную сумму кредита самозанятым

МСП Банк до 31 декабря увеличил максимальную сумму кредита самозанятым

АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП в рамках акции увеличивает максимальную сумму беззалогового кредита самозанятым до 2 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:50

2020-12-09T12:50

2020-12-09T12:50

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП в рамках акции увеличивает максимальную сумму беззалогового кредита самозанятым до 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.Специальная акция действует до 31 декабря 2020 года. При этом ставка по кредиту сохраняется в размере 6,25% годовых. Также акция распространяется на максимальную сумму рефинансируемого кредита (увеличение максимального лимита с 1 до 2 миллионов рублей).Проанализировав поток заявок от самозанятых клиентов, банк внес изменения в продуктовую линейку и расширил доступ к финансовой поддержке для всех видов самозанятых, отмечается в сообщении.Так, кредит до 2 миллионов рублей без залогов, комиссий и страхового покрытия сможет получить как самозанятый гражданин, так и индивидуальный предприниматель, перешедший на уплату налога на профессиональный доход. При этом срок регистрации самозанятого в ФНС на дату подачи заявки может быть от 0 месяцев.Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.На данный момент МСП Банк одобрил более 230 кредитов самозанятым предпринимателям на сумму 115,8 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20201123/banki-1585890847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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