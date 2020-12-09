https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588430439.html

В США выявили более 215 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 215 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Более 215 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявили в США за последние сутки, скончались 2534 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:05

2020-12-09T15:05

2020-12-09T15:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 215 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявили в США за последние сутки, скончались 2534 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 215 586 новых случаев заражения. На прошлой неделе медики зарегистрировали рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 15,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 286 тысяч человек. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.Во всем мире, по данным университета, COVID-19 заразились более 68 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона заразившихся. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире