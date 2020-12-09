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В США выявили более 215 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 215 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Более 215 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявили в США за последние сутки, скончались 2534 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:05
2020-12-09T15:05
2020-12-09T15:05
распространение нового коронавируса
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сша
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 215 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявили в США за последние сутки, скончались 2534 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 215 586 новых случаев заражения. На прошлой неделе медики зарегистрировали рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 15,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 286 тысяч человек. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.Во всем мире, по данным университета, COVID-19 заразились более 68 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона заразившихся. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Более 215 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявили в США
за последние сутки, скончались 2534 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 215 586 новых случаев заражения. На прошлой неделе медики зарегистрировали рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.
По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 15,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 286 тысяч человек. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.
Во всем мире, по данным университета, COVID-19 заразились более 68 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.