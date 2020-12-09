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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588370253.html
В России за сутки 559 человек умерли от COVID-19
В России за сутки 559 человек умерли от COVID-19
За сутки в России подтверждены 559 смертей людей с COVID-19, за все время - 44 718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:52
2020-12-09T11:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 559 смертей людей с COVID-19, за все время - 44 718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, 83 смерти подтверждены в Санкт-Петербурге, 75 - в Москве, 30 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 559 человек умерли от COVID-19

11:52 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 559 смертей людей с COVID-19, за все время - 44 718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 559 летальных случаев... За весь период по России умерло 44 718 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 83 смерти подтверждены в Санкт-Петербурге, 75 - в Москве, 30 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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