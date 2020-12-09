https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588355034.html
Россия поставила тест-системы на коронавирус в 45 стран
Россия поставила тест-системы на коронавирус в 45 стран
Россия поставила уже более 1,3 миллиона тест-систем на COVID-19 в 45 стран мира, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:59
2020-12-09T10:59
2020-12-09T11:24
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_8d46c303a387a49136a8254ec021cf7e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Россия поставила уже более 1,3 миллиона тест-систем на COVID-19 в 45 стран мира, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Уже поставлено более 1,3 миллиона в 45 стран мира", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_117c12008cb442ac64e662345aeda03a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество