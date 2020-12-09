https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588349829.html

Комарова оценила действующие ограничения по COVID-19 в регионе

Комарова оценила действующие ограничения по COVID-19 в регионе

Ограничений, действующих из-за ситуации с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе, на данный момент достаточно, сообщила глава региона Наталья... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:33

2020-12-09T10:33

2020-12-09T10:42

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Ограничений, действующих из-за ситуации с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе, на данный момент достаточно, сообщила глава региона Наталья Комарова.По ее словам, также в округе действует режим обязательной самоизоляции для беременных женщин, жителей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, который продлится как минимум до 31 декабря 2020 года. Кроме того, подчеркнула Комарова, заметная часть работников учреждений, предприятий перешла на удаленный режим работы, в некоторых организациях доля таких сотрудников составляет 40%.Окружная статистика говорит, что из 36,3 тысячи человек, заразившихся в автономном округе, уже выздоровели почти 32 тысячи, скончался 451 пациент с COVID-19, причем летальные случаи в регионе весь последний месяц фиксируются ежедневно.Ранее Комарова поручила главам муниципалитетов региона до конца первой недели декабря провести работу по размещению QR-кодов для регистрации посетителей организаций спорта и общепита на фоне ситуации с распространением коронавируса.До этого она распорядилась запретить по 10 января 2021 года проведение новогодних культурно-массовых мероприятий в закрытых залах из-за ситуации с распространением коронавируса. Еще раньше Комарова рекомендовала жителям ХМАО временно сократить проведение семейных праздничных мероприятий или вовсе отказаться от них. Кроме того, глава региона подписала постановление, согласно которому дети до 14 лет в Югре должны находиться в общественных местах в сопровождении родителей, эта мера не касается образовательных учреждений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324078.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, коронавирус в россии, общество