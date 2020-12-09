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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588339818.html
Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал негативной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:48
2020-12-09T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал негативной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе."У нас, к сожалению, динамика негативная. За неделю у нас увеличилось количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей - 1797 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано, к сожалению, 48 летальных случаев", - сказал Аксенов в среду в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.При этом, по его словам, за неделю были госпитализированы 872 человека с коронавирусом, выписаны 1449 человек, 350 человек госпитализированы с пневмонией, выписаны 169.В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением инфекции характеризуется как имеющая тенденцию к росту, но без резкого подъема заболеваемости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым

Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму

09:48 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал негативной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
"У нас, к сожалению, динамика негативная. За неделю у нас увеличилось количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей - 1797 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано, к сожалению, 48 летальных случаев", - сказал Аксенов в среду в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
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При этом, по его словам, за неделю были госпитализированы 872 человека с коронавирусом, выписаны 1449 человек, 350 человек госпитализированы с пневмонией, выписаны 169.
В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением инфекции характеризуется как имеющая тенденцию к росту, но без резкого подъема заболеваемости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
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