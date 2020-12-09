https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588339818.html

Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму

Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал негативной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:48

2020-12-09T09:48

2020-12-09T09:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал негативной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе."У нас, к сожалению, динамика негативная. За неделю у нас увеличилось количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей - 1797 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано, к сожалению, 48 летальных случаев", - сказал Аксенов в среду в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.При этом, по его словам, за неделю были госпитализированы 872 человека с коронавирусом, выписаны 1449 человек, 350 человек госпитализированы с пневмонией, выписаны 169.В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением инфекции характеризуется как имеющая тенденцию к росту, но без резкого подъема заболеваемости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым