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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324078.html
В Роспотребнадзоре назвали два вероятных сценария пандемии в январе
В Роспотребнадзоре назвали два вероятных сценария пандемии в январе
В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T05:15
2020-12-09T09:01
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", — пояснил он.Горелов призвал по возможности проводить праздники дома или хотя бы избегать больших компаний и мест массового скопления людей.Отдельно он попросил не посещать торговые центры и не пользоваться общественным транспортом, так как это места повышенного инфицирования. При этом специалист напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе."Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", — заключил он.Во вторник в оперштабе сообщили, что в России за минувшие сутки подтвердили смерть 562 пациентов с COVID-19, за все время распространения инфекции — 44 159. Всего в стране с марта зарегистрировали 2 515 009 случаев заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре назвали два вероятных сценария пандемии в январе

05:15 09.12.2020 (обновлено: 09:01 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", — пояснил он.
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Ученые назвали симптомы "длительного COVID"
Горелов призвал по возможности проводить праздники дома или хотя бы избегать больших компаний и мест массового скопления людей.
Отдельно он попросил не посещать торговые центры и не пользоваться общественным транспортом, так как это места повышенного инфицирования. При этом специалист напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе.
"Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", — заключил он.
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Во вторник в оперштабе сообщили, что в России за минувшие сутки подтвердили смерть 562 пациентов с COVID-19, за все время распространения инфекции — 44 159. Всего в стране с марта зарегистрировали 2 515 009 случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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