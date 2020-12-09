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В ЦИК предложили изучать основы Конституции в школе
В ЦИК предложили изучать основы Конституции в школе
Основы конституции надо изучать в школе, поскольку она чрезвычайно востребована подрастающим поколением, полагает член ЦИК Борис Эбзеев. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:28
2020-12-09T14:28
борис эбзеев
цик рф
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Основы конституции надо изучать в школе, поскольку она чрезвычайно востребована подрастающим поколением, полагает член ЦИК Борис Эбзеев.Общенациональная акция ''Всероссийский тест на знание Конституции РФ'' в пятый раз пройдет в день конституции 12 декабря."Еще в рабочей группе Конституционного совещания, наверное, не только я, а многие настаивали на том, чтобы изучение основ конституции стало часть школьного образования. Я никогда не прерывал свои связи с высшей школой и по сегодняшний день являюсь профессором одного из высших учебных заведений, но помимо этого я бываю еще и в средних школах, особенно в общении с учащимися 10-11 классов. Поверьте мне, конституция чрезвычайно востребована подрастающим поколением", - сказал Эбзеев входе пресс-конференции, посвященной началу акции.Он рассказал, что подготовил учебник по основам конституции России."К моему крайнему сожалению, по сегодняшний день этот предмет - основы конституции России - не стал предметом, изучаемым в школе. Хотя, я еще раз повторяю, всякий раз, когда я бываю в школе, ощущаю всеми фибрами души своей, что эти ребята, мальчики и девочки, нуждаются в этом", - полагает член ЦИК.По его мнению, министерству просвещения и министерству науки и высшего образования необходимо подумать о том, чтобы ввести соответствующие курсы."Учебник готов, готовы учебно-методические материалы, дело за этими двумя министерствами", - подчеркнул Эбзеев.
https://ria.ru/20201208/konstitutsiya-1588221474.html
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борис эбзеев, цик рф, общество

В ЦИК предложили изучать основы Конституции в школе

14:28 09.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрошюра с текстом Конституции РФ в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Брошюра с текстом Конституции РФ в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Основы конституции надо изучать в школе, поскольку она чрезвычайно востребована подрастающим поколением, полагает член ЦИК Борис Эбзеев.
Общенациональная акция ''Всероссийский тест на знание Конституции РФ'' в пятый раз пройдет в день конституции 12 декабря.
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"Еще в рабочей группе Конституционного совещания, наверное, не только я, а многие настаивали на том, чтобы изучение основ конституции стало часть школьного образования. Я никогда не прерывал свои связи с высшей школой и по сегодняшний день являюсь профессором одного из высших учебных заведений, но помимо этого я бываю еще и в средних школах, особенно в общении с учащимися 10-11 классов. Поверьте мне, конституция чрезвычайно востребована подрастающим поколением", - сказал Эбзеев входе пресс-конференции, посвященной началу акции.
Он рассказал, что подготовил учебник по основам конституции России.
"К моему крайнему сожалению, по сегодняшний день этот предмет - основы конституции России - не стал предметом, изучаемым в школе. Хотя, я еще раз повторяю, всякий раз, когда я бываю в школе, ощущаю всеми фибрами души своей, что эти ребята, мальчики и девочки, нуждаются в этом", - полагает член ЦИК.
По его мнению, министерству просвещения и министерству науки и высшего образования необходимо подумать о том, чтобы ввести соответствующие курсы.
"Учебник готов, готовы учебно-методические материалы, дело за этими двумя министерствами", - подчеркнул Эбзеев.
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Борис ЭбзеевЦИК РФОбщество
 
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