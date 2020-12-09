https://ria.ru/20201209/konferentsiya-1588316012.html

Клуб "Валдай" проведет XI Азиатскую конференцию, посвященную пандемии

Клуб "Валдай" проведет XI Азиатскую конференцию, посвященную пандемии

Международный дискуссионный клуб "Валдай" в среду проведет свою XI Азиатскую конференцию, в духе времени она частично пройдет дистанционно, а посвящена будет... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T00:11

2020-12-09T00:11

2020-12-09T00:11

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

российский квантовый центр

мгимо

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

москва

вьетнам

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в среду проведет свою XI Азиатскую конференцию, в духе времени она частично пройдет дистанционно, а посвящена будет отношениям России и Азии после пандемии коронавируса.Российский дискуссионный клуб "Валдай" ежегодно проводит конференции, посвященные отношениям России и азиатских стран, месту РФ в азиатско-тихоокеанском регионе. В этом году в конференции примут участие эксперты из Китая, Индии, Японии, Вьетнама и, конечно, России – в частности, директор Центра АСЕАН МГИМО МИД России Виктор Сумский, гендиректор Российского квантового центра, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.Конференция пройдет в три сессии. Первая называется "Шок 2020 года: что мы потеряли, а что приобрели в международных отношениях". Вторая сессия – "Конкуренция технологических платформ: проблема или возможность?" Наконец, третья сессия – "Новые возможности и ограничения для поворота России к Азии".

https://ria.ru/20201022/putin-valday-1581095490.html

россия

москва

вьетнам

азия

япония

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