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Клуб "Валдай" проведет XI Азиатскую конференцию, посвященную пандемии
Клуб "Валдай" проведет XI Азиатскую конференцию, посвященную пандемии
Международный дискуссионный клуб "Валдай" в среду проведет свою XI Азиатскую конференцию, в духе времени она частично пройдет дистанционно, а посвящена будет... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T00:11
2020-12-09T00:11
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
российский квантовый центр
мгимо
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
вьетнам
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в среду проведет свою XI Азиатскую конференцию, в духе времени она частично пройдет дистанционно, а посвящена будет отношениям России и Азии после пандемии коронавируса.Российский дискуссионный клуб "Валдай" ежегодно проводит конференции, посвященные отношениям России и азиатских стран, месту РФ в азиатско-тихоокеанском регионе. В этом году в конференции примут участие эксперты из Китая, Индии, Японии, Вьетнама и, конечно, России – в частности, директор Центра АСЕАН МГИМО МИД России Виктор Сумский, гендиректор Российского квантового центра, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.Конференция пройдет в три сессии. Первая называется "Шок 2020 года: что мы потеряли, а что приобрели в международных отношениях". Вторая сессия – "Конкуренция технологических платформ: проблема или возможность?" Наконец, третья сессия – "Новые возможности и ограничения для поворота России к Азии".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", российский квантовый центр, мгимо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, вьетнам, азия, япония

Клуб "Валдай" проведет XI Азиатскую конференцию, посвященную пандемии

00:11 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа ближневосточной конференции клуба "Валдай" в Москве
На ближневосточной конференции клуба Валдай в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в среду проведет свою XI Азиатскую конференцию, в духе времени она частично пройдет дистанционно, а посвящена будет отношениям России и Азии после пандемии коронавируса.
"Политика поворота к Востоку, которую Россия проводит уже более 10 лет, неизбежно должна учитывать глобальные изменения и их влияние на регион. Сегодня российский "поворот" стал реальностью, его фокус смещается в сторону полноценной интеграции России в АТР. В Москве и азиатских странах роль России в Азии видят в качестве позитивной альтернативы жёсткому выбору между Китаем и США", - говорится в пресс-релизе клуба "Валдай".
Российский дискуссионный клуб "Валдай" ежегодно проводит конференции, посвященные отношениям России и азиатских стран, месту РФ в азиатско-тихоокеанском регионе. В этом году в конференции примут участие эксперты из Китая, Индии, Японии, Вьетнама и, конечно, России – в частности, директор Центра АСЕАН МГИМО МИД России Виктор Сумский, гендиректор Российского квантового центра, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.
Конференция пройдет в три сессии. Первая называется "Шок 2020 года: что мы потеряли, а что приобрели в международных отношениях". Вторая сессия – "Конкуренция технологических платформ: проблема или возможность?" Наконец, третья сессия – "Новые возможности и ограничения для поворота России к Азии".
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