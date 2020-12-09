https://ria.ru/20201209/kiberataka-1588468915.html
Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось кибератаке
Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось кибератаке
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось кибератаке, говорится в заявлении на сайте регулятора. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:41
2020-12-09T17:41
2020-12-09T18:03
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось кибератаке, говорится в заявлении на сайте регулятора.В регуляторе подчеркнули, что на время продолжения расследования не могут предоставить дополнительную информацию, сообщат о подробностях позднее.Агентство по лекарственным средствам ЕС в связи с пандемией коронавируса является органом, отвечающим, в частности, за изучение в ЕС данных по испытанию появляющихся вакцин от коронавируса, оно также предоставляет свои заключения по изучаемым препаратам и рекомендует их для использования на внутреннем рынке Евросоюза.Ранее EMA подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив при этом, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы. В то же время в EMA подчеркнули, что в ЕС концентрируют ресурсы для ускорения этих процессов и сокращения сроков изучения и выдачи разрешения на вакцины против COVID-19.Представитель Еврокомиссии в беседе с РИА Новости также подчеркнул, что EMA пока не получало заявок на разрешение на продажу российской вакцины на европейском рынке. Он также добавил, что Еврокомиссия пока также не имеет данных по российской вакцине.
https://ria.ru/20201130/kiberataki-1586891646.html
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еврокомиссия, евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось кибератаке, говорится в заявлении на сайте регулятора.
"EMA подверглось кибератаке. Агентство оперативно начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и прочими соответствующими органами", - говорится в опубликованном заявлении.
В регуляторе подчеркнули, что на время продолжения расследования не могут предоставить дополнительную информацию, сообщат о подробностях позднее.
Агентство по лекарственным средствам ЕС в связи с пандемией коронавируса является органом, отвечающим, в частности, за изучение в ЕС данных по испытанию появляющихся вакцин от коронавируса, оно также предоставляет свои заключения по изучаемым препаратам и рекомендует их для использования на внутреннем рынке Евросоюза
.
Ранее EMA подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив при этом, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы. В то же время в EMA подчеркнули, что в ЕС концентрируют ресурсы для ускорения этих процессов и сокращения сроков изучения и выдачи разрешения на вакцины против COVID-19.
Представитель Еврокомиссии
в беседе с РИА Новости также подчеркнул, что EMA пока не получало заявок на разрешение на продажу российской вакцины на европейском рынке. Он также добавил, что Еврокомиссия пока также не имеет данных по российской вакцине.