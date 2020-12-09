https://ria.ru/20201209/khramy-1588496257.html

В РПЦ назвали "интересным" ограничение работы церковных лавок вне храмов

В РПЦ назвали "интересным" ограничение работы церковных лавок вне храмов

Решение главы Симбирской епархии Русской православной церкви приостановить работу церковных лавок вне храмов выглядит интересным, оно подчеркивает, что... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:45

2020-12-09T19:45

2020-12-09T19:45

религия и мировоззрение

религия

вахтанг кипшидзе

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новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Решение главы Симбирской епархии Русской православной церкви приостановить работу церковных лавок вне храмов выглядит интересным, оно подчеркивает, что церковные лавки – это не просто магазины для продажи утвари, но также место, где можно пообщаться на духовные темы, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Как ранее сообщила РИА Новости руководитель епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Наталья Горенок, Симбирская епархия РПЦ приняла решение до конца года закрыть большинство церковных лавок, которые находятся вне храмов. По ее словам, позиция главы Симбирской епархии такова: совершение таинств и треб "не может и не должно превращаться в торговлю религиозными услугами", поэтому принято решение закрыть большинство иконных лавок вне храмов до конца года и "рассмотреть каждый случай отдельно"."Мы считаем, что епархиальный архиерей обладает правом определять очень многое в жизни епархии, в том числе порядок работы церковных лавок. Решение закрыть церковные лавки вне храмов мне кажется интересным. Посмотрим, как оно будет реализовано и какие будут результаты", - сказал Кипшидзе.По его словам, зайдя в церковную лавку, которая расположена в храме, человек может не только что-то приобрести, но и "получить духовный совет, пообщаться с катехизаторами и принять участие в богослужении"."Цель этой инициативы – подчеркнуть, что церковная лавка не просто магазин по торговле религиозной утварью. Церковная лавка это для многих еще и возможность духовного общения, которое может стать первым шагом на пути к Церкви", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20190612/1555484448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь