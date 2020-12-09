https://ria.ru/20201209/izrail-1588514948.html

Израильская газета исказила слова посла России, заявили в дипмиссии

Израильская газета исказила слова посла России, заявили в дипмиссии

Автор статьи Jerusalem post, основанной на интервью посла России в Израиле Анатолия Викторова, исказила высказывания главы российской дипмиссии, говорится в... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T22:49

2020-12-09T22:49

2020-12-09T23:00

анатолий викторов

мид израиля‎

иран

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Автор статьи Jerusalem post, основанной на интервью посла России в Израиле Анатолия Викторова, исказила высказывания главы российской дипмиссии, говорится в заявлении российского посольства, опубликованном на официальной странице миссии в Facebook.В среду МИД Израиля сообщил, что посол РФ был вызван в дипведомство после интервью газете Jerusalem post, где сообщалось, что не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт дестабилизирует обстановку в регионе.В заявлении отмечается, что встреча с политическим директором МИД Израиля А. Баром прошла в конструктивном ключе, в ходе диалога российской стороной также была изложена точка зрения на текст публикации.

https://ria.ru/20201202/ubiystvo-1587308128.html

иран

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий викторов, мид израиля‎, иран, израиль, в мире