Израильская газета исказила слова посла России, заявили в дипмиссии
22:49 09.12.2020 (обновлено: 23:00 09.12.2020)
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Автор статьи Jerusalem post, основанной на интервью посла России в Израиле Анатолия Викторова, исказила высказывания главы российской дипмиссии, говорится в заявлении российского посольства, опубликованном на официальной странице миссии в Facebook.
В среду МИД Израиля сообщил, что посол РФ был вызван в дипведомство после интервью газете Jerusalem post, где сообщалось, что не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт дестабилизирует обстановку в регионе.
"Корреспондент добавила личные комментарии к вырванным из контекста цитатам посла, что исказило общую направленность разговора. В связи с этим посольством подготовлено и направлено официальное письмо на имя главного редактора Jerusalem post", - говорится в сообщении посольства.
В заявлении отмечается, что встреча с политическим директором МИД Израиля А. Баром прошла в конструктивном ключе, в ходе диалога российской стороной также была изложена точка зрения на текст публикации.
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"Полагаем, что этот досадный случай, когда представители СМИ привносят свои акценты в имевшее место интервью, не окажет заметного влияния на традиционно дружественный и взаимоуважительный характер отношений между Россией и Израилем", - отмечается в заявлении российского посольства в Израиле.