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Тверская область
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Руденя: приоритетными инвестпроектами признаны планы двух предприятий
Руденя: приоритетными инвестпроектами признаны планы двух предприятий
Первое заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области прошло в Твери в среду. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:08
2020-12-09T19:08
тверская область
игорь руденя
тверская область
тверь
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ТВЕРЬ, 9 дек — РИА Новости. Первое заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области прошло в Твери в среду. Как отмечает пресс-служба областного правительства, коллегиальный орган создан в рамках поставленной российским руководством задачи по стимулированию инвестиционной активности в регионах.В состав Совета вошли предприниматели, представители федеральных структур и органов власти, региональных ведомств, Законодательного Собрания Тверской области, органов местного самоуправления, общественных организаций. Помимо принятия решений о включении инвестпроектов в перечень приоритетных его участники также будут оценивать возможности создания промышленных и технопарков, привлечения резидентов.Участники первого заседания одобрили включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов Верхневолжья планы развития двух компаний - компании "Орион", строящей в Твери новый завод по производству продуктов питания, и "Кимрский завод теплового оборудования "Радиатор", проводящий техническое перевооружение производства.По словам губернатор области Игоря Рудени, Совет – это новая площадка взаимодействия власти, естественных монополий, муниципальных образований и тех, кто развивает свой бизнес. Пресс-служба отмечает, что статус приоритетного инвестиционного проекта даст возможность компаниям воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона. Это - вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области и Фонда развития промышленности Тверской области.
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игорь руденя, тверская область, тверь

Руденя: приоритетными инвестпроектами признаны планы двух предприятий

19:08 09.12.2020
 
© Flickr / erictitcombeБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Flickr / erictitcombe
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ТВЕРЬ, 9 дек — РИА Новости. Первое заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области прошло в Твери в среду.
Как отмечает пресс-служба областного правительства, коллегиальный орган создан в рамках поставленной российским руководством задачи по стимулированию инвестиционной активности в регионах.
В состав Совета вошли предприниматели, представители федеральных структур и органов власти, региональных ведомств, Законодательного Собрания Тверской области, органов местного самоуправления, общественных организаций. Помимо принятия решений о включении инвестпроектов в перечень приоритетных его участники также будут оценивать возможности создания промышленных и технопарков, привлечения резидентов.
Участники первого заседания одобрили включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов Верхневолжья планы развития двух компаний - компании "Орион", строящей в Твери новый завод по производству продуктов питания, и "Кимрский завод теплового оборудования "Радиатор", проводящий техническое перевооружение производства.
По словам губернатор области Игоря Рудени, Совет – это новая площадка взаимодействия власти, естественных монополий, муниципальных образований и тех, кто развивает свой бизнес.
"Сегодня подтвержден статус двух приоритетных инвестиционных проектов – компании "Орион" в Твери и завода теплового оборудования "Радиатор" в Кимрах. Это новые рабочие места, уверенность в завтрашнем дне для людей, которые живут и работают в Тверской области", – заявил глава региона.
Пресс-служба отмечает, что статус приоритетного инвестиционного проекта даст возможность компаниям воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона. Это - вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области и Фонда развития промышленности Тверской области.
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