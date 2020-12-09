https://ria.ru/20201209/inflyatsiya-1588413673.html

Белоусов объяснил ускорение инфляции на продукты питания

Белоусов объяснил ускорение инфляции на продукты питания

Ускорение инфляции на ряд продовольственных товаров связано с низким урожаем, а непродовольственной инфляции - в основном с ослаблением рубля, заявил... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:11

2020-12-09T14:11

2020-12-09T14:11

россия

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ускорение инфляции на ряд продовольственных товаров связано с низким урожаем, а непродовольственной инфляции - в основном с ослаблением рубля, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Та инфляция, которая сейчас пошла, она касается нескольких видов товаров", - сказал он.Рост цен на непродовольственные товары, по его словам, связан с ослаблением курса рубля. "Есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции – ред.), в основном оно связано с повышением курса - идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится", - сказал первый вице-премьер.

https://ria.ru/20200525/1571950912.html

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россия, андрей белоусов, экономика