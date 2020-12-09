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Белоусов объяснил ускорение инфляции на продукты питания
Белоусов объяснил ускорение инфляции на продукты питания
Ускорение инфляции на ряд продовольственных товаров связано с низким урожаем, а непродовольственной инфляции - в основном с ослаблением рубля, заявил... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:11
2020-12-09T14:11
россия
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ускорение инфляции на ряд продовольственных товаров связано с низким урожаем, а непродовольственной инфляции - в основном с ослаблением рубля, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Та инфляция, которая сейчас пошла, она касается нескольких видов товаров", - сказал он.Рост цен на непродовольственные товары, по его словам, связан с ослаблением курса рубля. "Есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции – ред.), в основном оно связано с повышением курса - идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится", - сказал первый вице-премьер.
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россия, андрей белоусов, экономика

Белоусов объяснил ускорение инфляции на продукты питания

14:11 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2020"
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Международном экспортном форуме Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ускорение инфляции на ряд продовольственных товаров связано с низким урожаем, а непродовольственной инфляции - в основном с ослаблением рубля, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Та инфляция, которая сейчас пошла, она касается нескольких видов товаров", - сказал он.
"Что касается продуктов питания, то здесь есть несколько причин, одна из них связана с низким урожаем в этом году. Это касается, прежде всего, посевов сахарной свеклы. Другая причина связана с тем, что на мировых рынках сложилась очень хорошая конъюнктура, и цены пошли вверх. И там, и там мы наметили конкретные меры", - сказал Белоусов.
Рост цен на непродовольственные товары, по его словам, связан с ослаблением курса рубля. "Есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции – ред.), в основном оно связано с повышением курса - идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится", - сказал первый вице-премьер.
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