https://ria.ru/20201209/gazoprovod-1588480115.html

Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в порт Росток

Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в порт Росток

Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2", в среду вечером встало на рейде немецкого порта... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:25

2020-12-09T18:25

2020-12-09T18:25

россия

северный поток — 2

росток

германия

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2", в среду вечером встало на рейде немецкого порта Росток, следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.Рядом с "Фортуной" находятся вспомогательные суда "Катунь" и "Владислав Стрижов".В субботу днем судно покинуло другой немецкий порт, Висмар, и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалёку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение в сторону Ростока.Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) заявило при этом, также в субботу, что вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода.

https://ria.ru/20201207/gazoprovod-1588022948.html

https://ria.ru/20201209/ukladka-1588391442.html

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росток

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россия, северный поток — 2, росток, германия, в мире