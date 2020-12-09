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https://ria.ru/20201209/gazoprovod-1588480115.html
Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в порт Росток
Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в порт Росток
Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2", в среду вечером встало на рейде немецкого порта... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:25
2020-12-09T18:25
россия
северный поток — 2
росток
германия
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2", в среду вечером встало на рейде немецкого порта Росток, следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.Рядом с "Фортуной" находятся вспомогательные суда "Катунь" и "Владислав Стрижов".В субботу днем судно покинуло другой немецкий порт, Висмар, и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалёку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение в сторону Ростока.Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) заявило при этом, также в субботу, что вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода.
https://ria.ru/20201207/gazoprovod-1588022948.html
https://ria.ru/20201209/ukladka-1588391442.html
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россия, северный поток — 2, росток, германия, в мире

Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в порт Росток

18:25 09.12.2020
 
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Nord Stream 2
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2", в среду вечером встало на рейде немецкого порта Росток, следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.
Рядом с "Фортуной" находятся вспомогательные суда "Катунь" и "Владислав Стрижов".
В субботу днем судно покинуло другой немецкий порт, Висмар, и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалёку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение в сторону Ростока.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) заявило при этом, также в субботу, что вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 14:25
Германия ответила на призыв США заморозить "Северный поток — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 12:55
OMV рассказала о ходе укладки "Северного потока — 2" в водах Германии
 
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