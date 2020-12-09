https://ria.ru/20201209/fermery-1588328918.html
Омские фермеры получили компенсации из-за птичьего гриппа
Омские фермеры получили компенсации из-за птичьего гриппа
Выплата компенсаций фермерам из Омской области за уничтожение птиц из-за появления очагов птичьего гриппа завершена, выплачено 29,6 миллиона рублей, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T07:55
2020-12-09T07:55
2020-12-09T07:55
омская область
омская область
общество
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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Выплата компенсаций фермерам из Омской области за уничтожение птиц из-за появления очагов птичьего гриппа завершена, выплачено 29,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе минсельхоза региона.Очаги птичьего гриппа были обнаружены в Омской области 12 августа. Птичий грипп обнаружен и лабораторно подтверждён в 16 муниципальных районах в 29 населённых пунктах региона. Из-за инфекции пришлось уничтожить более 10 тысяч кур, гусей, уток, индеек и голубей. В пересчёте на вес это 19,9 тонны птицы в 336 личных подсобных хозяйствах. Также из-за птичьего гриппа было уничтожено все поголовье крупной птицефабрики региона - "Иртышское" - около 1,5 миллиона кур, в том числе кур-несушек.Как отмечают в региональном минсельхозе, после проведённых мер по уничтожению источника птичьего гриппа владельцы личных подсобных хозяйств могут завозить птицу при обязательном соблюдении всех ветеринарно-санитарных норм. Главное, чтобы птица находилась на личном подворье в закрытых помещениях и были строго соблюдены правила безвыгульного содержания птицы, чтобы в дальнейшем избежать вспышек заболевания гриппом птиц.
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омская область, общество
ОМСК, 9 дек - РИА Новости.
Выплата компенсаций фермерам из Омской области
за уничтожение птиц из-за появления очагов птичьего гриппа завершена, выплачено 29,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе минсельхоза региона.
Очаги птичьего гриппа были обнаружены в Омской области 12 августа. Птичий грипп обнаружен и лабораторно подтверждён в 16 муниципальных районах в 29 населённых пунктах региона. Из-за инфекции пришлось уничтожить более 10 тысяч кур, гусей, уток, индеек и голубей. В пересчёте на вес это 19,9 тонны птицы в 336 личных подсобных хозяйствах. Также из-за птичьего гриппа было уничтожено все поголовье крупной птицефабрики региона - "Иртышское" - около 1,5 миллиона кур, в том числе кур-несушек.
"Все пострадавшие граждане получили компенсационные выплаты. Сумма выплат вместе с резервным фондом правительства Омской области составила 29,6 млн рублей. Общее количество граждан, получивших компенсацию - 464 человека. Все они являются владельцами личных подсобных хозяйств", - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Как отмечают в региональном минсельхозе, после проведённых мер по уничтожению источника птичьего гриппа владельцы личных подсобных хозяйств могут завозить птицу при обязательном соблюдении всех ветеринарно-санитарных норм. Главное, чтобы птица находилась на личном подворье в закрытых помещениях и были строго соблюдены правила безвыгульного содержания птицы, чтобы в дальнейшем избежать вспышек заболевания гриппом птиц.