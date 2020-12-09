https://ria.ru/20201209/energetika-1588431081.html

Путин попросил доложить о готовности энергетики к зиме

Путин попросил доложить о готовности энергетики к зиме

Президент РФ Владимир Путин попросил доложить ему о готовности энергетики и сетевого комплекса к зиме, особенно в Забайкальском крае, Еврейской автономной... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:07

2020-12-09T15:07

2020-12-09T15:07

россия

владимир путин

еврейская автономная область

забайкальский край

приморский край

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил доложить ему о готовности энергетики и сетевого комплекса к зиме, особенно в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Приморье.

россия

еврейская автономная область

забайкальский край

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, еврейская автономная область, забайкальский край, приморский край, общество