https://ria.ru/20201209/energetika-1588431081.html
Путин попросил доложить о готовности энергетики к зиме
Путин попросил доложить о готовности энергетики к зиме
Президент РФ Владимир Путин попросил доложить ему о готовности энергетики и сетевого комплекса к зиме, особенно в Забайкальском крае, Еврейской автономной... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:07
2020-12-09T15:07
2020-12-09T15:07
россия
владимир путин
еврейская автономная область
забайкальский край
приморский край
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил доложить ему о готовности энергетики и сетевого комплекса к зиме, особенно в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Приморье.
россия
еврейская автономная область
забайкальский край
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россия, владимир путин, еврейская автономная область, забайкальский край, приморский край, общество