Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/energetika-1588431081.html
Путин попросил доложить о готовности энергетики к зиме
Путин попросил доложить о готовности энергетики к зиме
Президент РФ Владимир Путин попросил доложить ему о готовности энергетики и сетевого комплекса к зиме, особенно в Забайкальском крае, Еврейской автономной... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:07
2020-12-09T15:07
россия
владимир путин
еврейская автономная область
забайкальский край
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588217460_0:196:3164:1976_1920x0_80_0_0_6d3b2272bc43795ec3420caa1d12c9b2.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил доложить ему о готовности энергетики и сетевого комплекса к зиме, особенно в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Приморье.
россия
еврейская автономная область
забайкальский край
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588217460_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e2834bfde40901bf95e5c55a45018cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, еврейская автономная область, забайкальский край, приморский край, общество

Путин попросил доложить о готовности энергетики к зиме

15:07 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил доложить ему о готовности энергетики и сетевого комплекса к зиме, особенно в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Приморье.
"Два слова попросил бы сказать о готовности энергетики, большой энергетики, сетевого комплекса к зиме. Зима уже началась, во многих регионах Российской Федерации мы видим уже морозы серьезные... Особенно меня интересует Забайкальский край, Еврейская автономная область и Приморье", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
 
РоссияВладимир ПутинЕврейская автономная областьЗабайкальский крайПриморский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
07:48В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
07:10Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
07:06Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
Лента новостейМолния