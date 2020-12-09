https://ria.ru/20201209/elektrostantsii-1588429644.html
Путин поручил разработать предложения по поддержке малых электростанций
Путин поручил разработать предложения по поддержке малых электростанций
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэнерго Николаю Шульгинову сформулировать предложения по поддержке малых электростанций, чтобы от недостатка... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:03
2020-12-09T15:03
2020-12-09T15:15
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэнерго Николаю Шульгинову сформулировать предложения по поддержке малых электростанций, чтобы от недостатка финансирования не страдали люди.На совещании с членами кабмина Путин обратил внимание на вопрос уязвимости небольших региональных сетевых компаний, у которых не хватает ресурсов для того, чтобы оперативно в нужном объеме реагировать на происходящие природные явления или события техногенного характера."Надо сформулировать предложения. Люди же не должны от этого страдать. Экономика не должна страдать. Продумайте, пожалуйста, и предложения сделайте", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20201121/elektrichestvo-1585672699.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владимир путин, экономика