https://ria.ru/20201209/eksport-1588357687.html

Мишустин оценил объем российского экспорта в сфере АПК

Мишустин оценил объем российского экспорта в сфере АПК

Рост экспорта продукции российского агропромышленного комплекса за 10 месяцев текущего года превысил 15%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:11

2020-12-09T11:11

2020-12-09T11:30

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рост экспорта продукции российского агропромышленного комплекса за 10 месяцев текущего года превысил 15%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он также отметил, что несмотря на дополнительные ограничения в поставках товаров из за рубежа, которые вводятся во многих странах в последние месяцы, есть и обратная тенденция - в ряде стран, наоборот, выросли закупки, в том числе для создания экстренных резервов.Таким образом, на многих направлениях список потенциальных поставщиков расширялся быстрее. По словам Мишустина, также есть положительная динамика за 9 месяцев поставок продукции российских фармкомпаний, пластмасс, легкой промышленности, экспорта металлургии.

https://ria.ru/20201208/eksport-1588167673.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика