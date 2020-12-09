https://ria.ru/20201209/eksport-1588357687.html
Мишустин оценил объем российского экспорта в сфере АПК
Мишустин оценил объем российского экспорта в сфере АПК
Рост экспорта продукции российского агропромышленного комплекса за 10 месяцев текущего года превысил 15%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:11
2020-12-09T11:11
2020-12-09T11:30
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рост экспорта продукции российского агропромышленного комплекса за 10 месяцев текущего года превысил 15%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он также отметил, что несмотря на дополнительные ограничения в поставках товаров из за рубежа, которые вводятся во многих странах в последние месяцы, есть и обратная тенденция - в ряде стран, наоборот, выросли закупки, в том числе для создания экстренных резервов.Таким образом, на многих направлениях список потенциальных поставщиков расширялся быстрее. По словам Мишустина, также есть положительная динамика за 9 месяцев поставок продукции российских фармкомпаний, пластмасс, легкой промышленности, экспорта металлургии.
https://ria.ru/20201208/eksport-1588167673.html
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Рост экспорта продукции российского агропромышленного комплекса за 10 месяцев текущего года превысил 15%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Рост экспорта продукции АПК за 10 месяцев текущего года превысил 15%", - сказал Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России".
Он также отметил, что несмотря на дополнительные ограничения в поставках товаров из за рубежа, которые вводятся во многих странах в последние месяцы, есть и обратная тенденция - в ряде стран, наоборот, выросли закупки, в том числе для создания экстренных резервов.
Таким образом, на многих направлениях список потенциальных поставщиков расширялся быстрее. По словам Мишустина, также есть положительная динамика за 9 месяцев поставок продукции российских фармкомпаний, пластмасс, легкой промышленности, экспорта металлургии.