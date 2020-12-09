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Мишустин рассказал, что ждут россияне от правительства во время пандемии
Мишустин рассказал, что ждут россияне от правительства во время пандемии
Люди всех стран ждут от своих правительств решений для преодоления спада в национальных экономиках на фоне пандемии коронавируса, Россия в этом смысле не... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:09
2020-12-09T11:33
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
форум "сделано в россии"
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Люди всех стран ждут от своих правительств решений для преодоления спада в национальных экономиках на фоне пандемии коронавируса, Россия в этом смысле не является исключением, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."От правительств всех стран сегодня люди ждут решений, которые помогут преодолеть спад в национальных экономиках и, конечно, Россия не исключение. Мы видим, что именно те предприятия, которые успешно продвигают свою продукцию на экспорт, быстрее восстанавливают объемы продаж и сохраняют рабочие места, что очень важно сегодня", - заявил премьер в ходе международного экспортного форума "Сделано в России".По его словам, система мировой торговли была серьезно разбалансирована задолго до пандемии коронавируса, в том числе из-за роста протекционизма, недобросовестной конкуренции и торговых войн."Также волатильность цен на энергоносители, замедление динамики ВВП - все это влияло на разбалансированность системы международной торговли. В этом году Международный валютный фонд ожидает падения глобального ВВП более чем на 4%", - добавил Мишустин.Премьер уточнил, что мало какой отрасли удалось сохранить те же темпы развития и объемы производства, что и в прошлом году, однако признал, что в этом плане есть и исключения. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, форум "сделано в россии", россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин рассказал, что ждут россияне от правительства во время пандемии

11:09 09.12.2020 (обновлено: 11:33 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Люди всех стран ждут от своих правительств решений для преодоления спада в национальных экономиках на фоне пандемии коронавируса, Россия в этом смысле не является исключением, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"От правительств всех стран сегодня люди ждут решений, которые помогут преодолеть спад в национальных экономиках и, конечно, Россия не исключение. Мы видим, что именно те предприятия, которые успешно продвигают свою продукцию на экспорт, быстрее восстанавливают объемы продаж и сохраняют рабочие места, что очень важно сегодня", - заявил премьер в ходе международного экспортного форума "Сделано в России".
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По его словам, система мировой торговли была серьезно разбалансирована задолго до пандемии коронавируса, в том числе из-за роста протекционизма, недобросовестной конкуренции и торговых войн.
"Также волатильность цен на энергоносители, замедление динамики ВВП - все это влияло на разбалансированность системы международной торговли. В этом году Международный валютный фонд ожидает падения глобального ВВП более чем на 4%", - добавил Мишустин.
Премьер уточнил, что мало какой отрасли удалось сохранить те же темпы развития и объемы производства, что и в прошлом году, однако признал, что в этом плане есть и исключения.
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