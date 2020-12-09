https://ria.ru/20201209/donbass-1588517373.html

Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе

Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе

Киев готов к новому этапу разведения войск, разминирования Донбасса и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц, сообщил офис президента Украины РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T23:23

2020-12-09T23:23

2020-12-10T00:09

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Киев готов к новому этапу разведения войск, разминирования Донбасса и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц, сообщил офис президента Украины со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского.Ранее сообщалось, что МИД Украины призывает Москву принять меры для продолжения работы в "нормандском формате" и в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости в среду, что подготовка к новой встрече лидеров стран в "нормандском формате" продолжается, предварительное понимание даты есть."Президент подчеркнул, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских", — сообщается на сайте.Зеленский заявил, что для мира в Донбассе необходимо движение "с обеих сторон линии разграничения".По словам главы государства, Украина в ходе переговоров подтвердила жителям Донбасса и всему миру свою заинтересованность в мире, в то время как "Россия блокирует выполнение договоренностей". В пресс-службе напомнили, что Киев упростил поступление в вузы для абитуриентов с "временно оккупированных территорий" и построил на линии разграничения новые современные контрольные пункты."Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированных территорий. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют <...>, что Украина — это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", — заключил Зеленский.

https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

https://ria.ru/20201205/donbass2-1587823557.html

https://ria.ru/20201206/stsenariy-1587902131.html

донбасс

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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире