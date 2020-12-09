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Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе
Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе
Киев готов к новому этапу разведения войск, разминирования Донбасса и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц, сообщил офис президента Украины РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T23:23
2020-12-10T00:09
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Киев готов к новому этапу разведения войск, разминирования Донбасса и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц, сообщил офис президента Украины со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского.Ранее сообщалось, что МИД Украины призывает Москву принять меры для продолжения работы в "нормандском формате" и в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости в среду, что подготовка к новой встрече лидеров стран в "нормандском формате" продолжается, предварительное понимание даты есть."Президент подчеркнул, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских", — сообщается на сайте.Зеленский заявил, что для мира в Донбассе необходимо движение "с обеих сторон линии разграничения".По словам главы государства, Украина в ходе переговоров подтвердила жителям Донбасса и всему миру свою заинтересованность в мире, в то время как "Россия блокирует выполнение договоренностей". В пресс-службе напомнили, что Киев упростил поступление в вузы для абитуриентов с "временно оккупированных территорий" и построил на линии разграничения новые современные контрольные пункты."Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированных территорий. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют &lt;...&gt;, что Украина — это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", — заключил Зеленский.
https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html
https://ria.ru/20201205/donbass2-1587823557.html
https://ria.ru/20201206/stsenariy-1587902131.html
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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе

23:23 09.12.2020 (обновлено: 00:09 10.12.2020)
 
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Joint Forces Operation
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Киев готов к новому этапу разведения войск, разминирования Донбасса и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц, сообщил офис президента Украины со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что МИД Украины призывает Москву принять меры для продолжения работы в "нормандском формате" и в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости в среду, что подготовка к новой встрече лидеров стран в "нормандском формате" продолжается, предварительное понимание даты есть.
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"Президент подчеркнул, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских", — сообщается на сайте.
Зеленский заявил, что для мира в Донбассе необходимо движение "с обеих сторон линии разграничения".
По словам главы государства, Украина в ходе переговоров подтвердила жителям Донбасса и всему миру свою заинтересованность в мире, в то время как "Россия блокирует выполнение договоренностей".
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"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированных территорий. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют <...>, что Украина — это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", — заключил Зеленский.
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