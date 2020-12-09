https://ria.ru/20201209/donbass-1588387987.html

Украина призвала Россию принять меры для урегулирования в Донбассе

Украина призвала Россию принять меры для урегулирования в Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призывает РФ принять меры для продолжения работы в "нормандском формате" (Украина, РФ, Франция, Германия) и в рамках... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:45

2020-12-09T12:45

2020-12-09T12:45

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КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины призывает РФ принять меры для продолжения работы в "нормандском формате" (Украина, РФ, Франция, Германия) и в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для урегулирования в Донбассе надо выполнять минские соглашения, а какие-то новации взамен только отбрасывают процесс назад. По его словам, у Москвы есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат, пока "далеко не все пункты были реализованы". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что у России есть колоссальные претензии к Берлину и Парижу по урегулированию на Украине, важно, чтобы ФРГ и Франция заставили Киев уважать минские соглашения. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что разработанный делегацией Киева "план совместных шагов" по урегулированию конфликта противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что выполнение договоренностей лидеров стран-участниц "нормандского формата", как и пакета минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе."В течение времени, прошедшего после парижского саммита, Украина при активной посреднической роли Германии и Франции приложила максимальные усилия для поиска жизнеспособных путей мирного урегулирования конфликта и реализации положений, принятых на саммите общих согласованных выводов от 9 декабря 2019 года", - заявил МИД Украины.В ведомстве также добавили, что Киев внес важные инициативы по дальнейшему разведению сил и средств и продолжению процесса разминирования и осуществил другие практические шаги в целях обеспечения устойчивой безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в Донбассе. При этом МИД Украины считают, что инициативы Киева остаются "без должной реакции российской стороны"."Также из-за искусственного блокирования работы ТКГ на политическом треке отсутствует продвижение в обсуждении рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов общих согласованных выводов парижского саммита от 9 декабря 2019 года", - заявили в украинском дипломатическом ведомстве, отметив, что Киев подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата", а также в рамках контактной группы на переговорах в Миске для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей и реализации всех согласованных шагов по урегулированию конфликта.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.

https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

https://ria.ru/20201207/donbass-1588077957.html

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донбасс, сергей лавров, мид украины, дмитрий песков, борис грызлов, франция, германия, украина, в мире