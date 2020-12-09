https://ria.ru/20201209/deti-1588326919.html

Женщина дважды стала мамой с разницей в несколько недель

Женщина дважды стала мамой с разницей в несколько недель

Жительница США дважды стала матерью с разницей в несколько недель, сообщает WBAL. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T07:28

2020-12-09T07:28

2020-12-09T07:28

сша

миннесота

в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жительница США дважды стала матерью с разницей в несколько недель, сообщает WBAL.Американка из штата Миннесота, 31-летняя Келси Пирс страдала от бесплодия, и последние три года она и ее муж безуспешно потратили почти все сбережения на услуги врачей, пытаясь завести ребенка.В конце концов медики сообщили им, что единственный для них способ стать родителями — воспользоваться услугами суррогатной матери, стоимость на услуги которой в США начинается от 100 000 долларов, но у семьи Пирсов не было подобной суммы.Узнав о проблеме дочери, 53-летняя мать Келси Пирс Лиза Разерфорд предложила супругам свою помощь и вызвалась выносить внучку самостоятельно. Женщина смогла добиться разрешения врачей, пройдя множество медицинских тестов и обследованийВскоре после того, как Разерфорд перенесла пересадку эмбриона, ее дочь неожиданно узнала о собственной беременности.Мать и дочь постоянно находились на связи и поддерживали друг друга во время беременности.Разерфорд родила внучку 1 октября. Ее назвали Эверли. Спустя несколько недель, 23 ноября, у Пирс родилась ее сестра — Ава. Сейчас обе девочки здоровы и чувствуют себя хорошо. Их мать до сих пор не может поверить в реальность происходящего и признается, что очень счастлива.

https://ria.ru/20201208/rebenok-1588187845.html

https://ria.ru/20201020/alimenty-1580734376.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, миннесота, в мире