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Женщина дважды стала мамой с разницей в несколько недель
Женщина дважды стала мамой с разницей в несколько недель
Жительница США дважды стала матерью с разницей в несколько недель, сообщает WBAL. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T07:28
2020-12-09T07:28
сша
миннесота
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жительница США дважды стала матерью с разницей в несколько недель, сообщает WBAL.Американка из штата Миннесота, 31-летняя Келси Пирс страдала от бесплодия, и последние три года она и ее муж безуспешно потратили почти все сбережения на услуги врачей, пытаясь завести ребенка.В конце концов медики сообщили им, что единственный для них способ стать родителями — воспользоваться услугами суррогатной матери, стоимость на услуги которой в США начинается от 100 000 долларов, но у семьи Пирсов не было подобной суммы.Узнав о проблеме дочери, 53-летняя мать Келси Пирс Лиза Разерфорд предложила супругам свою помощь и вызвалась выносить внучку самостоятельно. Женщина смогла добиться разрешения врачей, пройдя множество медицинских тестов и обследованийВскоре после того, как Разерфорд перенесла пересадку эмбриона, ее дочь неожиданно узнала о собственной беременности.Мать и дочь постоянно находились на связи и поддерживали друг друга во время беременности.Разерфорд родила внучку 1 октября. Ее назвали Эверли. Спустя несколько недель, 23 ноября, у Пирс родилась ее сестра — Ава. Сейчас обе девочки здоровы и чувствуют себя хорошо. Их мать до сих пор не может поверить в реальность происходящего и признается, что очень счастлива.
https://ria.ru/20201208/rebenok-1588187845.html
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сша, миннесота, в мире

Женщина дважды стала мамой с разницей в несколько недель

07:28 09.12.2020
 
© Fotolia / haveseenНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Fotolia / haveseen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жительница США дважды стала матерью с разницей в несколько недель, сообщает WBAL.
Американка из штата Миннесота, 31-летняя Келси Пирс страдала от бесплодия, и последние три года она и ее муж безуспешно потратили почти все сбережения на услуги врачей, пытаясь завести ребенка.
В конце концов медики сообщили им, что единственный для них способ стать родителями — воспользоваться услугами суррогатной матери, стоимость на услуги которой в США начинается от 100 000 долларов, но у семьи Пирсов не было подобной суммы.
Узнав о проблеме дочери, 53-летняя мать Келси Пирс Лиза Разерфорд предложила супругам свою помощь и вызвалась выносить внучку самостоятельно. Женщина смогла добиться разрешения врачей, пройдя множество медицинских тестов и обследований
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Мать и дочь постоянно находились на связи и поддерживали друг друга во время беременности.
Разерфорд родила внучку 1 октября. Ее назвали Эверли. Спустя несколько недель, 23 ноября, у Пирс родилась ее сестра — Ава. Сейчас обе девочки здоровы и чувствуют себя хорошо. Их мать до сих пор не может поверить в реальность происходящего и признается, что очень счастлива.
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