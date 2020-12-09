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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201209/dengi-1588482515.html
Приходам не надо отчитываться за собранные в храме деньги, уточнили в РПЦ
Приходам не надо отчитываться за собранные в храме деньги, уточнили в РПЦ
Требования закона о благотворительности не распространяются на религиозные организации, поэтому они, в частности, не должны отчитываться перед светскими... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:35
2020-12-09T19:49
религия и мировоззрение
религия
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новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Требования закона о благотворительности не распространяются на религиозные организации, поэтому они, в частности, не должны отчитываться перед светскими властями за средства, собранные на уставные цели, сообщили РИА Новости в Правовом управлении Московской патриархии.Госдума весной 2020 года внесла изменения в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", в частности, НКО, осуществляющим благотворительную деятельность, предоставили исключительное право размещать ящики для сбора пожертвований. Депутаты утвердили условия, порядок размещения и использования этих ящиков. В законе прописано, что нововведения "не применяются в отношении ящиков для сбора благотворительных пожертвований, размещаемых религиозными организациями в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных их уставами".В Правовом управлении Московской патриархии уточнили, что поправки, принятые в апреле, регламентируют не только порядок размещения ящиков для сбора пожертвований, но и отчетности по собранным средствам."К нам поступают вопросы от духовенства, и, чтобы не было разногласий, сейчас мы подчеркнули, что эти требования не распространяется на религиозные организации: они вправе размещать ящики в целях своей деятельности. И не надо будет отчитываться, какие суммы поступили. Теперь если, например, к настоятелям храмов будут вопросы от контролирующих органов по поводу ящиков для сбора пожертвований, они смогут аргументировано ответить", - пояснил собеседник агентства.По его словам, ящики для пожертвований – традиционная форма сбора пожертвований в Церкви. "К ящикам относятся и подносы, которые проносят во время богослужения для сбора средств – технически это исполнено иначе, но смысл тот же", - уточнил источник.
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, деньги

Приходам не надо отчитываться за собранные в храме деньги, уточнили в РПЦ

18:35 09.12.2020 (обновлено: 19:49 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокСбор пожертвований
Сбор пожертвований - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Требования закона о благотворительности не распространяются на религиозные организации, поэтому они, в частности, не должны отчитываться перед светскими властями за средства, собранные на уставные цели, сообщили РИА Новости в Правовом управлении Московской патриархии.
Госдума весной 2020 года внесла изменения в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", в частности, НКО, осуществляющим благотворительную деятельность, предоставили исключительное право размещать ящики для сбора пожертвований. Депутаты утвердили условия, порядок размещения и использования этих ящиков. В законе прописано, что нововведения "не применяются в отношении ящиков для сбора благотворительных пожертвований, размещаемых религиозными организациями в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных их уставами".
В Правовом управлении Московской патриархии уточнили, что поправки, принятые в апреле, регламентируют не только порядок размещения ящиков для сбора пожертвований, но и отчетности по собранным средствам.
"К нам поступают вопросы от духовенства, и, чтобы не было разногласий, сейчас мы подчеркнули, что эти требования не распространяется на религиозные организации: они вправе размещать ящики в целях своей деятельности. И не надо будет отчитываться, какие суммы поступили. Теперь если, например, к настоятелям храмов будут вопросы от контролирующих органов по поводу ящиков для сбора пожертвований, они смогут аргументировано ответить", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, ящики для пожертвований – традиционная форма сбора пожертвований в Церкви. "К ящикам относятся и подносы, которые проносят во время богослужения для сбора средств – технически это исполнено иначе, но смысл тот же", - уточнил источник.
Молитвенник - РИА Новости, 1920, 26.06.2019
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