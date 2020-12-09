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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201209/biznes-1588349393.html
Более 360 компаний Ивановской области перепрофилировались на пошив СИЗ
Более 360 компаний Ивановской области перепрофилировались на пошив СИЗ
В период пандемии коронавируса предприятия Ивановской области изготовили более 21 миллиона масок и свыше миллиона защитных костюмов, на пошив средств... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:32
2020-12-09T10:32
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 9 дек – РИА Новости. В период пандемии коронавируса предприятия Ивановской области изготовили более 21 миллиона масок и свыше миллиона защитных костюмов, на пошив средств индивидуальной защиты перепрофилированы более 360 компаний региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Подводя предварительные итоги деятельности текстильной и швейной отрасли области в текущем году, собеседник отметил, что по итогам 10 месяцев легкая промышленность по-прежнему занимает наибольший удельный вес в структуре обрабатывающих производств Ивановской области – 41%. "Регион по-прежнему удерживает значительную долю российского рынка в производстве медицинской марли – 92%, хлопчатобумажных тканей – 87%, спецодежды – 33%, с 75% до 79% увеличилась доля трикотажных и вязаных полотен", – сказал собеседник агентства.По его словам, рост объема отгруженной продукции в январе-октябре составил 9,9%. В этом также сыграли роль действующие меры господдержки. В их числе - субсидирование процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств, 50-процентная скидка на лизинг оборудования, кредит под 2%, который может быть списан в случае сохранения трудовых коллективов на уровне не менее 90%. Последних в Ивановской области выдано более двух тысяч кредитов на сумму свыше четырех миллиардов рублей.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что в этом году многие предприятия подставили плечо в решении задачи по производству средств индивидуальной защиты. "Сделано более 21 миллион масок и более одного миллиона защитных костюмов. В самые трудные дни мы выручали не только нашу систему здравоохранения, но и системы здравоохранения других регионов, когда у них элементарно не хватало костюмов врачам для работы в "красной зоне", - процитировали в пресс-службе губернатора.За период пандемии на пошив масок и защитных костюмов перепрофилировано более 360 компаний. Три предприятия получили в 2020 году финансирование Фонда развития промышленности по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям" на выпуск медицинской хлопчатобумажной марли для изготовления повязок, медицинских масок из нетканого материала и современных медицинских изделий из нетканого материала для операционных нужд. Общая сумма поддержки составила 400 миллиона рублей.
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станислав воскресенский

Более 360 компаний Ивановской области перепрофилировались на пошив СИЗ

10:32 09.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкШвейная фабрика
Швейная фабрика - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ИВАНОВО, 9 дек – РИА Новости. В период пандемии коронавируса предприятия Ивановской области изготовили более 21 миллиона масок и свыше миллиона защитных костюмов, на пошив средств индивидуальной защиты перепрофилированы более 360 компаний региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Подводя предварительные итоги деятельности текстильной и швейной отрасли области в текущем году, собеседник отметил, что по итогам 10 месяцев легкая промышленность по-прежнему занимает наибольший удельный вес в структуре обрабатывающих производств Ивановской области – 41%. "Регион по-прежнему удерживает значительную долю российского рынка в производстве медицинской марли – 92%, хлопчатобумажных тканей – 87%, спецодежды – 33%, с 75% до 79% увеличилась доля трикотажных и вязаных полотен", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, рост объема отгруженной продукции в январе-октябре составил 9,9%. В этом также сыграли роль действующие меры господдержки. В их числе - субсидирование процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств, 50-процентная скидка на лизинг оборудования, кредит под 2%, который может быть списан в случае сохранения трудовых коллективов на уровне не менее 90%. Последних в Ивановской области выдано более двух тысяч кредитов на сумму свыше четырех миллиардов рублей.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что в этом году многие предприятия подставили плечо в решении задачи по производству средств индивидуальной защиты. "Сделано более 21 миллион масок и более одного миллиона защитных костюмов. В самые трудные дни мы выручали не только нашу систему здравоохранения, но и системы здравоохранения других регионов, когда у них элементарно не хватало костюмов врачам для работы в "красной зоне", - процитировали в пресс-службе губернатора.
За период пандемии на пошив масок и защитных костюмов перепрофилировано более 360 компаний. Три предприятия получили в 2020 году финансирование Фонда развития промышленности по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям" на выпуск медицинской хлопчатобумажной марли для изготовления повязок, медицинских масок из нетканого материала и современных медицинских изделий из нетканого материала для операционных нужд. Общая сумма поддержки составила 400 миллиона рублей.
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
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