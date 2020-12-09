Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201209/bayden-1588400211.html
Эрдоган рассказал о планах по выстраиванию отношений с США при Байдене
Эрдоган рассказал о планах по выстраиванию отношений с США при Байдене
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Джо Байденом после его вступления в должность президента США турецко-американские разногласия по... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:18
2020-12-09T13:38
с-400 «триумф»
f-35
выборы президента сша — 2020
джо байден
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584989263_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_2ca2a353b3b8cfb4d83c7eff97333753.jpg
АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Джо Байденом после его вступления в должность президента США турецко-американские разногласия по Сирии и покупке вооружений.Ранее Турция неоднократно обвиняла США в поддержке запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и связанных с ней сил самообороны сирийских курдов.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201204/turtsiya-1587598071.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584989263_114:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_69502fbf61a5e6283ea30ba91d779c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
с-400 «триумф», f-35, джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Эрдоган рассказал о планах по выстраиванию отношений с США при Байдене

13:18 09.12.2020 (обновлено: 13:38 09.12.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден после брифинга в Уилмингтоне
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Джо Байденом после его вступления в должность президента США турецко-американские разногласия по Сирии и покупке вооружений.
"Разве Турция и США не члены НАТО, не союзники? И они сами это признали. Но сейчас позицию США по теме покупки нами вооружения мы не находим правильными. На севере Сирии к востоку от Евфрата тоже. Пусть Байден вступит в должность, тогда мы с ним познакомимся поближе, сядем, поговорим", - сказал Эрдоган журналистам.
Ранее Турция неоднократно обвиняла США в поддержке запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и связанных с ней сил самообороны сирийских курдов.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Зенитный ракетный комплекс С-400 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 02:14
Проект оборонного бюджета США содержит санкции против Турции из-за С-400
 
Выборы президента США — 2020С-400 «Триумф»F-35Джо БайденТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
07:48В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
07:10Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
07:06Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
06:59Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика
06:57Хакеры заполучили данные по вакцинам компаний Pfizer и BioNTech
Лента новостейМолния