https://ria.ru/20201209/bayden-1588400211.html

Эрдоган рассказал о планах по выстраиванию отношений с США при Байдене

Эрдоган рассказал о планах по выстраиванию отношений с США при Байдене

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Джо Байденом после его вступления в должность президента США турецко-американские разногласия по... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:18

2020-12-09T13:18

2020-12-09T13:38

с-400 «триумф»

f-35

выборы президента сша — 2020

джо байден

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584989263_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_2ca2a353b3b8cfb4d83c7eff97333753.jpg

АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Джо Байденом после его вступления в должность президента США турецко-американские разногласия по Сирии и покупке вооружений.Ранее Турция неоднократно обвиняла США в поддержке запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и связанных с ней сил самообороны сирийских курдов.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201204/turtsiya-1587598071.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-400 «триумф», f-35, джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире