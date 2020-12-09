Эрдоган рассказал о планах по выстраиванию отношений с США при Байдене
13:18 09.12.2020 (обновлено: 13:38 09.12.2020)
АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Джо Байденом после его вступления в должность президента США турецко-американские разногласия по Сирии и покупке вооружений.
"Разве Турция и США не члены НАТО, не союзники? И они сами это признали. Но сейчас позицию США по теме покупки нами вооружения мы не находим правильными. На севере Сирии к востоку от Евфрата тоже. Пусть Байден вступит в должность, тогда мы с ним познакомимся поближе, сядем, поговорим", - сказал Эрдоган журналистам.
Ранее Турция неоднократно обвиняла США в поддержке запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и связанных с ней сил самообороны сирийских курдов.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.