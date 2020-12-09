https://ria.ru/20201209/assotsiatsiya-1588396984.html

Учреждена российская Ассоциация развития аддитивных технологий

Учреждена российская Ассоциация развития аддитивных технологий

Третьего декабря в Москве в онлайн-формате состоялось крупнейшее профессиональное событие 2020 года в области российских аддитивных технологий – Лидер-форум... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:17

2020-12-09T13:17

2020-12-09T13:17

пресс-релизы

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МОСКВА, 9 дек - ООО "Мессе Франкфурт РУС". Третьего декабря в Москве в онлайн-формате состоялось крупнейшее профессиональное событие 2020 года в области российских аддитивных технологий – Лидер-форум. "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты".Ключевым событием Форума стало подписание Учредительного договора Ассоциации развития аддитивных технологий. В состав учредителей вошли отраслевой интегратор "Русатом – Аддитивные технологии" в лице генерального директора Михаила Турундаева, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в лице заместителя генерального директора – директора Северо-западного регионального центра Михаила Подвязникова, ПАО "Газпром нефть" в лице Директора дирекции по цифровой трансформации Андрея Белевцева, ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ в лице заместителя генерального директора Ольги Оспенниковой, ФГУП "НПО "Техномаш" Госкорпорации "Роскосмос" в лице исполняющего обязанности генерального директора Юрия Власова и АО "Центр аддитивных технологий" в лице генерального директора Владислава Кочкурова."Главная задача созданной Ассоциации развития аддитивных технологий – консолидация усилий профильных организаций и госкорпораций в части развития компетенций во всех переделах 3D-печати с целью выведения российской отрасли аддитивных технологий на передовые позиции в мире. Я буду очень рад видеть в рядах Ассоциации все компании, заинтересованные в развитии трехмерной печати в России", – заявил генеральный директор ООО "РусАТ" Михаил Турундаев.Старт Лидер-форуму дало Пленарное заседание, при участии: Во время Пленарного заседания ключевые игроки рынка обсудили мировые тенденции и российские перспективы рынка 3D-печати в авиакосмическом направлении, машиностроении, медицине, атомной промышленности и потребительском сегменте. Наталья Никипелова заявила, что в России к 2030 году будет создано 180 центров аддитивных технологий, из них около 10 создаст Госкорпорация "Росатом". Она отметила, что первый аддитивный центр будет запущен в Москве уже в декабре этого года. Он будет оборудован принтерами ООО "РусАТ" и будет демонстрировать все возможности аддитивных технологий для внедрения в различные отрасли промышленности. "Центр аддитивных технологий в Москве – это уже производственная площадка, где мы будем производить отладку оборудования, а также предоставлять услуги печати аддитивным способом по заказам для наших клиентов. Помимо организации центров аддитивных технологий, мы также запустили десять пилотных проектов применения трехмерной печати на предприятиях атомной отрасли, среди которых – печать антидебризных фильтров тепловыделяющей сборки ядерного реактора и тепловыделяющей сборки для исследовательских реакторов", - отметила Наталья Никипелова.После небольшого перерыва прямую трансляцию продолжила международная бизнес-секция, которая прошла в два этапа, первый из которых – диалог с представителями российских и иностранных компаний – прошел под модераторством генерального директора ООО "РусАТ" Михаила Турундаева. Представители таких компаний, как "Farsoon Technologies" (Китай), "EOS" (Германия), "SLM Solutions" (Германия), "Dassault Systèmes" (Франция), "SIU System" (Россия), и "AddUp" (Франция) рассказали об успешном опыте решения сложных технологических задач по внедрению инновации в действующее производство. А во второй бизнес-секции российские заказчики аддитивной продукции рассказали о своих актуальных потребностях. К дисскуссии отечественных производителей присоединились: Заказчики аддитивной продукции сделали презентации своей деятельности и рассказали об актуальных потребностях в продуктах аддитивного производства. В результате состоялся обмен опытом компаний, использующих аддитивные технологии в своем производстве.Параллельно сессии "Бизнес 2" в Малом Конференц-зале, стартовала "Научная сессия", в рамках которой участники (ФГУП "ВИАМ", АО "НИИграфит", КНИТУ – КАИ, СПбГМТУ, РУДН) заглянули за горизонт, чтобы обсудить аддитивные технологии завтрашнего дня в бласти научных разработок и достижений.Рынок аддитивных технологий стремительно развивается, именно сейчас вопросы кадров, новой философии производства и современных подходов к управлению и развитию стоят как никогда остро. Об этом и поговорили в третьей тематической сессии "Образование". Спикеры провели дискуссию на тему: "Аддитивное производство: от стартапа до успешного бизнеса. 10 ошибок стартапа". Специалисты Сколковского института науки и технологий, резиденты Фонда "Сколково" и представители успешных стартапов поделились секретами ведения бизнеса в области 3D-печати. В дискуссии примут участие молодые стартапы Фонда Сколково: 3D-Медуза, HARZ Labs distribution, Stereotech, Компания "Ф2 Инновации". Мероприятие прошло при поддержке: Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.ООО "Русатом – Аддитивные технологии" (ООО "РусАТ", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") стал Генеральным партнером Лидер-Форума "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты".Организатор Лидер-Форума - международная выставочная компания "Мессе Франкфурт РУС.По вопросам прессы:Наталия Антохина, Messe Frankfurt RUS Тел. + 7 495 649 8775, доб. 146natalia.antokhina@russia.messefrankfurt.comwww.leaderforum.comИнформация о ООО "РусАТ" ООО "РусАТ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") - специализированная компания – интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства).Информация о концерне Мессе Франкфурт ГмбХМессе Франкфурт – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и мероприятий с собственным выставочным центром. Со штатом более 2 600 сотрудников в 29 офисах по всему миру, годовой оборот компании составляет около €736 миллионов. Благодаря обширному опыту в наиболее значимых секторах, а также работе sales-партнеров, компания эффективно работает в интересах своих клиентов. Значительный спектр услуг концерна – во время подготовки и на площадке – гарантирует потребителям высокое качество и широкие возможности в рамках планирования, организации и проведения их мероприятий по всему миру. Услуги включают в себя аренду выставочной площади, застройку и маркетинговую поддержку участников, аренда персонала и кейтеринг. С главным офисом во Франкфурте-на-Майне, 60% акций принадлежат городу Франкфурт-на-Майне, 40% - земле Гессен.Для получения дополнительной информации пройдите по ссылкамwww.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.deПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы