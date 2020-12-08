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Мясников раскрыл секрет, как пережить неделю новогодних застолий
Мясников раскрыл секрет, как пережить неделю новогодних застолий
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем аккаунте в Instagram в преддверии новогодних каникул напомнил о принципах здоровой диеты. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:02
2020-12-08T16:02
2020-12-08T16:02
александр мясников (врач)
россия
новый год
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем аккаунте в Instagram в преддверии новогодних каникул напомнил о принципах здоровой диеты.Он отметил, что можно съесть как торт, так и кусок стейка с картофелем. Однако, такие блюда должны стать исключением.Когда долгое время человек придерживается правильного питания, то его организм отвыкает от жирной пищи, напомнил медик. По его словам, больше половины калорий должно приходиться на углеводы, треть — жиры, а оставшаяся часть — белки. При этом нужно употреблять углеводы с низким гликемическим индексом, например, овсянку, коричневые макароны, дикий или коричневый рис."Когда регулярное питание выстроено правильно, можно позволить себе изредка съесть что-то вредное", — подытожил Мясников.
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александр мясников (врач), россия, новый год, общество
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в своем аккаунте в Instagram
в преддверии новогодних каникул
напомнил о принципах здоровой диеты.
Он отметил, что можно съесть как торт, так и кусок стейка с картофелем. Однако, такие блюда должны стать исключением.
"Вытравили пар, почувствовали, что вы сами себе хозяин, получили удовольствие – и на здоровье: положительные эмоции – такой же необходимый для здоровья элемент, как и правильное питание! Потом средство от изжоги приняли, ночь со вздутым животом прошла, водичкой непривычный уже "сушняк" залили, – и к родной овсянке на завтрак!", — написал врач.
Когда долгое время человек придерживается правильного питания, то его организм отвыкает от жирной пищи, напомнил медик. По его словам, больше половины калорий должно приходиться на углеводы, треть — жиры, а оставшаяся часть — белки. При этом нужно употреблять углеводы с низким гликемическим индексом, например, овсянку, коричневые макароны, дикий или коричневый рис.
"Когда регулярное питание выстроено правильно, можно позволить себе изредка съесть что-то вредное", — подытожил Мясников.