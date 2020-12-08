https://ria.ru/20201208/zastolya-1588237529.html

Мясников раскрыл секрет, как пережить неделю новогодних застолий

Мясников раскрыл секрет, как пережить неделю новогодних застолий

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем аккаунте в Instagram в преддверии новогодних каникул напомнил о принципах здоровой диеты. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:02

2020-12-08T16:02

2020-12-08T16:02

александр мясников (врач)

россия

новый год

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем аккаунте в Instagram в преддверии новогодних каникул напомнил о принципах здоровой диеты.Он отметил, что можно съесть как торт, так и кусок стейка с картофелем. Однако, такие блюда должны стать исключением.Когда долгое время человек придерживается правильного питания, то его организм отвыкает от жирной пищи, напомнил медик. По его словам, больше половины калорий должно приходиться на углеводы, треть — жиры, а оставшаяся часть — белки. При этом нужно употреблять углеводы с низким гликемическим индексом, например, овсянку, коричневые макароны, дикий или коричневый рис."Когда регулярное питание выстроено правильно, можно позволить себе изредка съесть что-то вредное", — подытожил Мясников.

https://ria.ru/20201208/prazdniki-1588228990.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, новый год, общество