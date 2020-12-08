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В Госдуму внесут новый законопроект о выходном дне 31 декабря
В Госдуму внесут новый законопроект о выходном дне 31 декабря
Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря, сообщил один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T00:21
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россия
telegram (приложение)
ярослав нилов
новый год
михаил мишустин
лдпр
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общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря, сообщил один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.Ранее Госдума отклонила похожий законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным. Документом предполагалось определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом отмечалось, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.Новым законопроектом предлагается внести изменение в Трудовой кодекса, согласно которому Новогодние каникулы включают 1, 2, 3, 4, 5, 6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней Новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом Российской Федерации, сохраняется."Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", - говорится в пояснительной записке.Согласно действующей редакции ТК, Новогодние каникулы установлены 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.Авторы отмечают, что правительство Российской Федерации в рамках своих полномочий наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря, однако такой перенос осуществляется не регулярно. Так, в 2019 году 31 декабря был рабочим днем и большинство субъектов РФ объявили его нерабочим самостоятельно. В 2020 году 31 декабря будет рабочим днем, в 2021 году - нерабочим.Предлагается, чтобы документ вступил в силу с 1 января 2024 года, так как 31 декабря в 2022 и 2023 годах выпадает на выходные дни.В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим, однако некоторые регионы все же устанавливают его как выходной.
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россия, telegram (приложение), ярослав нилов, новый год, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, общество

В Госдуму внесут новый законопроект о выходном дне 31 декабря

00:21 08.12.2020 (обновлено: 07:49 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря, сообщил один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Ранее Госдума отклонила похожий законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным. Документом предполагалось определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом отмечалось, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.
Новым законопроектом предлагается внести изменение в Трудовой кодекса, согласно которому Новогодние каникулы включают 1, 2, 3, 4, 5, 6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней Новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом Российской Федерации, сохраняется.
"Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", - говорится в пояснительной записке.
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Авторы отмечают, что правительство Российской Федерации в рамках своих полномочий наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря, однако такой перенос осуществляется не регулярно. Так, в 2019 году 31 декабря был рабочим днем и большинство субъектов РФ объявили его нерабочим самостоятельно. В 2020 году 31 декабря будет рабочим днем, в 2021 году - нерабочим.
Предлагается, чтобы документ вступил в силу с 1 января 2024 года, так как 31 декабря в 2022 и 2023 годах выпадает на выходные дни.
В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим, однако некоторые регионы все же устанавливают его как выходной.
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