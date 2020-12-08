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Путин подписал закон, упрощающий получение средств реабилитации
Путин подписал закон, упрощающий получение средств реабилитации
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о получении технических средств реабилитации (ТСР) вне зависимости от места жительства инвалида,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:14
2020-12-08T14:14
михаил терентьев
госдума рф
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о получении технических средств реабилитации (ТСР) вне зависимости от места жительства инвалида, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В июле депутаты "Единой России" внесли в Госдуму проект закона об упрощении правил предоставления инвалидам технических средств реабилитации.Согласно закону, люди с ограниченным возможностями смогут получать технические средства реабилитации на всей территории страны. Правительство законопроект поддержало.Ко второму чтению в тексте закона было уточнено, что документом предлагается установить возможность получения инвалидами технических средств реабилитации не только по месту жительства, но и по месту фактического проживания.К ТСР относятся коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты. Один из инициаторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев отметил, что закон облегчит жизнь тысяч людей.
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михаил терентьев, госдума рф, единая россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон, упрощающий получение средств реабилитации

14:14 08.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о получении технических средств реабилитации (ТСР) вне зависимости от места жительства инвалида, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В июле депутаты "Единой России" внесли в Госдуму проект закона об упрощении правил предоставления инвалидам технических средств реабилитации.
Согласно закону, люди с ограниченным возможностями смогут получать технические средства реабилитации на всей территории страны. Правительство законопроект поддержало.
Ко второму чтению в тексте закона было уточнено, что документом предлагается установить возможность получения инвалидами технических средств реабилитации не только по месту жительства, но и по месту фактического проживания.
К ТСР относятся коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты. Один из инициаторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев отметил, что закон облегчит жизнь тысяч людей.
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:42
ПФР разъяснил порядок назначения пенсий инвалидам
 
Михаил ТерентьевГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинОбщество
 
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