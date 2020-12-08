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На Камчатке бывшего полицейского подозревают в получении крупной взятки
На Камчатке бывшего полицейского подозревают в получении крупной взятки
Бывший руководитель одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей за подмену рыбной... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T05:45
2020-12-08T05:45
москва
камчатский край
елизовский район
взятка
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бывший руководитель одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей за подмену рыбной продукции, сообщается на сайте СУСК России по Камчатскому краю.По версии следствия, в июле подозреваемый вместе с заместителем начальника - начальником полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальником отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в 2 миллиона рублей. Уточняется, что взятка была получена за подмену рыбопродукции из нерки на рыбопродукцию из гольца и сельди в меньшем объеме, а также за отражение рыбной продукции в процессуальных документах."Кроме того, подозреваемый при получении взятки совершил преступление против интересов государственной службы в части сокрытия информации о задержании транспортного средства с незаконной продукцией, а также совершил действия по сокрытию факта подмены рыбопродукции", - добавляется в сообщении.
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москва, камчатский край, елизовский район, взятка, происшествия

На Камчатке бывшего полицейского подозревают в получении крупной взятки

05:45 08.12.2020
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бывший руководитель одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей за подмену рыбной продукции, сообщается на сайте СУСК России по Камчатскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, занимавшего должность руководителя одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю. Он подозревается в совершении преступлений ... получение взятки в особо крупном размере ... превышение должностных полномочий... Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в июле подозреваемый вместе с заместителем начальника - начальником полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальником отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в 2 миллиона рублей. Уточняется, что взятка была получена за подмену рыбопродукции из нерки на рыбопродукцию из гольца и сельди в меньшем объеме, а также за отражение рыбной продукции в процессуальных документах.
"Кроме того, подозреваемый при получении взятки совершил преступление против интересов государственной службы в части сокрытия информации о задержании транспортного средства с незаконной продукцией, а также совершил действия по сокрытию факта подмены рыбопродукции", - добавляется в сообщении.
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