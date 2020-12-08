https://ria.ru/20201208/vzyatka-1588134752.html

На Камчатке бывшего полицейского подозревают в получении крупной взятки

На Камчатке бывшего полицейского подозревают в получении крупной взятки

Бывший руководитель одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей за подмену рыбной... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T05:45

2020-12-08T05:45

2020-12-08T05:45

москва

камчатский край

елизовский район

взятка

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бывший руководитель одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей за подмену рыбной продукции, сообщается на сайте СУСК России по Камчатскому краю.По версии следствия, в июле подозреваемый вместе с заместителем начальника - начальником полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальником отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в 2 миллиона рублей. Уточняется, что взятка была получена за подмену рыбопродукции из нерки на рыбопродукцию из гольца и сельди в меньшем объеме, а также за отражение рыбной продукции в процессуальных документах."Кроме того, подозреваемый при получении взятки совершил преступление против интересов государственной службы в части сокрытия информации о задержании транспортного средства с незаконной продукцией, а также совершил действия по сокрытию факта подмены рыбопродукции", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201207/prisvoenie-1588070223.html

москва

камчатский край

елизовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, камчатский край, елизовский район, взятка, происшествия