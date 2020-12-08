https://ria.ru/20201208/vybory-1588135773.html

Социалисты набрали 68,4% голосов на выборах в парламент Венесуэлы

Социалисты набрали 68,4% голосов на выборах в парламент Венесуэлы

Альянс социалистических партий Венесуэлы по итогам подсчета 98,63% бюллетеней набирает более 68% голосов на выборах в Национальную ассамблею, сообщил... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T06:37

2020-12-08T06:37

2020-12-08T06:37

россия

хуан гуаидо

мехико

симон боливар

николас мадуро

китай

венесуэла

турция

сша

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МЕХИКО, 8 дек - РИА Новости. Альянс социалистических партий Венесуэлы по итогам подсчета 98,63% бюллетеней набирает более 68% голосов на выборах в Национальную ассамблею, сообщил Национальный избирательный совет республики.Согласно опубликованным данным, Большой патриотический полюс Симона Боливара - альянс социалистических партий Венесуэлы, включающий правящую Единую социалистическую партию, набирает на выборах в однопалатный парламент 4 277 926 голосов (68,43%). За идущий вторым Демократический альянс отдали голоса почти 1,1 миллиона человек (17,52%).Этот результат позволит депутатам социалистического альянса занять 75% политических должностей в Национальной ассамблее, не менее 36 из 48 позиций.Выборы в Национальную ассамблею прошли в воскресенье с участием 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20201208/vybory-1588132812.html

https://ria.ru/20201207/vybory-1587943027.html

россия

мехико

китай

венесуэла

турция

сша

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россия, хуан гуаидо, мехико, симон боливар, николас мадуро, китай, венесуэла, турция, сша, в мире