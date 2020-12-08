Социалисты набрали 68,4% голосов на выборах в парламент Венесуэлы
© REUTERS / Manaure QuinteroЛюди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла
МЕХИКО, 8 дек - РИА Новости. Альянс социалистических партий Венесуэлы по итогам подсчета 98,63% бюллетеней набирает более 68% голосов на выборах в Национальную ассамблею, сообщил Национальный избирательный совет республики.
"В понедельник, 7 декабря, было передано 98,63% итоговых листов, явка составила 30,5% зарегистрированных избирателей, что составляет 6 251 080 действительных голосов", - говорится в сообщении совета в Twitter.
Согласно опубликованным данным, Большой патриотический полюс Симона Боливара - альянс социалистических партий Венесуэлы, включающий правящую Единую социалистическую партию, набирает на выборах в однопалатный парламент 4 277 926 голосов (68,43%). За идущий вторым Демократический альянс отдали голоса почти 1,1 миллиона человек (17,52%).
Этот результат позволит депутатам социалистического альянса занять 75% политических должностей в Национальной ассамблее, не менее 36 из 48 позиций.
Выборы в Национальную ассамблею прошли в воскресенье с участием 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.