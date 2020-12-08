Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/vybory-1588135773.html
Социалисты набрали 68,4% голосов на выборах в парламент Венесуэлы
Социалисты набрали 68,4% голосов на выборах в парламент Венесуэлы
Альянс социалистических партий Венесуэлы по итогам подсчета 98,63% бюллетеней набирает более 68% голосов на выборах в Национальную ассамблею, сообщил... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T06:37
2020-12-08T06:37
россия
хуан гуаидо
мехико
симон боливар
николас мадуро
китай
венесуэла
турция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587916657_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_be54c8759f16056e7227943543e3c8e4.jpg
МЕХИКО, 8 дек - РИА Новости. Альянс социалистических партий Венесуэлы по итогам подсчета 98,63% бюллетеней набирает более 68% голосов на выборах в Национальную ассамблею, сообщил Национальный избирательный совет республики.Согласно опубликованным данным, Большой патриотический полюс Симона Боливара - альянс социалистических партий Венесуэлы, включающий правящую Единую социалистическую партию, набирает на выборах в однопалатный парламент 4 277 926 голосов (68,43%). За идущий вторым Демократический альянс отдали голоса почти 1,1 миллиона человек (17,52%).Этот результат позволит депутатам социалистического альянса занять 75% политических должностей в Национальной ассамблее, не менее 36 из 48 позиций.Выборы в Национальную ассамблею прошли в воскресенье с участием 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20201208/vybory-1588132812.html
https://ria.ru/20201207/vybory-1587943027.html
россия
мехико
китай
венесуэла
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587916657_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_e21e154e74657b9aec766920e4af42c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хуан гуаидо, мехико, симон боливар, николас мадуро, китай, венесуэла, турция, сша, в мире

Социалисты набрали 68,4% голосов на выборах в парламент Венесуэлы

06:37 08.12.2020
 
© REUTERS / Manaure QuinteroЛюди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Люди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© REUTERS / Manaure Quintero
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 8 дек - РИА Новости. Альянс социалистических партий Венесуэлы по итогам подсчета 98,63% бюллетеней набирает более 68% голосов на выборах в Национальную ассамблею, сообщил Национальный избирательный совет республики.
"В понедельник, 7 декабря, было передано 98,63% итоговых листов, явка составила 30,5% зарегистрированных избирателей, что составляет 6 251 080 действительных голосов", - говорится в сообщении совета в Twitter.
Согласно опубликованным данным, Большой патриотический полюс Симона Боливара - альянс социалистических партий Венесуэлы, включающий правящую Единую социалистическую партию, набирает на выборах в однопалатный парламент 4 277 926 голосов (68,43%). За идущий вторым Демократический альянс отдали голоса почти 1,1 миллиона человек (17,52%).
Этот результат позволит депутатам социалистического альянса занять 75% политических должностей в Национальной ассамблее, не менее 36 из 48 позиций.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
04:24
Мадуро назвал причину победы социалистов на выборах в Венесуэле
Выборы в Национальную ассамблею прошли в воскресенье с участием 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 01:39
"Зомби заговорил!" Глава МИД Венесуэлы ответил на слова Помпео о выборах
 
РоссияХуан ГуаидоМехикоСимон БоливарНиколас МадуроКитайВенесуэлаТурцияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37Гинцбург оценил ограничения на прием алкоголя при вакцинации от COVID-19
17:36РФПИ назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
17:32Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
17:30Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
17:28Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
17:27Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
Лента новостейМолния