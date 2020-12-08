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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588260571.html
Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
Вакцина, применяемая для массовой вакцинации против COVID-19 в России, обязательно маркируется, что позволяет контролировать ее производство и остатки, а также... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:24
2020-12-08T17:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вакцина, применяемая для массовой вакцинации против COVID-19 в России, обязательно маркируется, что позволяет контролировать ее производство и остатки, а также получать полную аналитику происходящего, заявила заместитель директора департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава РФ Евгения Меркулова."Сейчас запущена масштабная вакцинация против COVID-19. Здесь очень важно нам прослеживаемость вакцины осуществлять. В настоящее время все вакцины маркируются, эту прослеживаемость мы наблюдаем в системе, она позволяет нам мониторировать как производство, так и остатки. Учитывая то, что мы ведем регистр пациентов, где отмечаем также применение этой вакцины, это позволяет нам получать полную аналитику происходящего в рамках проведения вакцинации", - отметила Меркулова в ходе совещания в Совете Федерации "О состоянии и проблемах внедрения в Российской Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров".Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 11 декабря представить логистические паспорта готовности к проведению вакцинации от коронавируса всех регионов. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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Масштабная вакцинация: в Москве начали прививаться от COVID-19
В Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса. Она проходит на базе 70 столичных поликлиник. Первыми будут прививаться сотрудники здравоохранения, образования и социальных служб. Чтобы получить вакцину, необходимо иметь с собой паспорт, полис, справку с места работы. И не иметь ограничений по возрасту и здоровью.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19

17:24 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вакцина, применяемая для массовой вакцинации против COVID-19 в России, обязательно маркируется, что позволяет контролировать ее производство и остатки, а также получать полную аналитику происходящего, заявила заместитель директора департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава РФ Евгения Меркулова.
"Сейчас запущена масштабная вакцинация против COVID-19. Здесь очень важно нам прослеживаемость вакцины осуществлять. В настоящее время все вакцины маркируются, эту прослеживаемость мы наблюдаем в системе, она позволяет нам мониторировать как производство, так и остатки. Учитывая то, что мы ведем регистр пациентов, где отмечаем также применение этой вакцины, это позволяет нам получать полную аналитику происходящего в рамках проведения вакцинации", - отметила Меркулова в ходе совещания в Совете Федерации "О состоянии и проблемах внедрения в Российской Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 11 декабря представить логистические паспорта готовности к проведению вакцинации от коронавируса всех регионов. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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