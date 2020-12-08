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https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588253412.html
В Волгограде рассказали о вакцинации медиков от коронавируса
В Волгограде рассказали о вакцинации медиков от коронавируса
Первая партия добровольцев из 42 медиков, работающих в инфекционных госпиталях, благополучно перенесла вакцинацию, хотя у некоторых из них после получения... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:03
2020-12-08T17:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Первая партия добровольцев из 42 медиков, работающих в инфекционных госпиталях, благополучно перенесла вакцинацию, хотя у некоторых из них после получения первой дозы "Спутник V" были симптомы коронавируса, сообщила журналистам зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова.Ранее сообщалось, что в октябре в Волгоградскую область поступили 42 комплекта доз вакцины от коронавируса, первыми стали прививать медиков, работающих в инфекционных госпиталях. Местное СМИ V.ru сообщило, что некоторые из них заболели коронавирусом после первой прививки.По словам Красновой, медики перед вакцинацией прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, результат был у всех отрицательный."В первые 10-12 дней они имели симптомы заболевания, то есть иммунитет не успел выработаться ... Вакцинация проходит в два этапа, укол сейчас внутримышечный и через 21 день второй укол. Иммунитет после вакцины вырабатывается через три недели после получения второй компоненты … уже прошел 21 день после второго укола: никто из медработников не заболел. Все 42 человека, которые у нас привиты, они перенесли иммунизацию достаточно благоприятно для своего здоровья", - сообщила Краснова.Она отметила, что на этой неделе в регион поступит одна тысяч доз вакцины, прививать в основном будут медицинских работников, сотрудников школ и детских садов, соцработников. Всего до конца года в Волгоградскую область должно прийти 2,1 тысячи доз вакцины от коронавируса.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 8 декабря ноября зарегистрированы 29 156 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 255 за последние сутки, выздоровели 28 183, скончались 343 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, волгоградская область, общество

В Волгограде рассказали о вакцинации медиков от коронавируса

17:03 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Первая партия добровольцев из 42 медиков, работающих в инфекционных госпиталях, благополучно перенесла вакцинацию, хотя у некоторых из них после получения первой дозы "Спутник V" были симптомы коронавируса, сообщила журналистам зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова.
Ранее сообщалось, что в октябре в Волгоградскую область поступили 42 комплекта доз вакцины от коронавируса, первыми стали прививать медиков, работающих в инфекционных госпиталях. Местное СМИ V.ru сообщило, что некоторые из них заболели коронавирусом после первой прививки.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
По словам Красновой, медики перед вакцинацией прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, результат был у всех отрицательный.
"В первые 10-12 дней они имели симптомы заболевания, то есть иммунитет не успел выработаться ... Вакцинация проходит в два этапа, укол сейчас внутримышечный и через 21 день второй укол. Иммунитет после вакцины вырабатывается через три недели после получения второй компоненты … уже прошел 21 день после второго укола: никто из медработников не заболел. Все 42 человека, которые у нас привиты, они перенесли иммунизацию достаточно благоприятно для своего здоровья", - сообщила Краснова.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Она отметила, что на этой неделе в регион поступит одна тысяч доз вакцины, прививать в основном будут медицинских работников, сотрудников школ и детских садов, соцработников. Всего до конца года в Волгоградскую область должно прийти 2,1 тысячи доз вакцины от коронавируса.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 8 декабря ноября зарегистрированы 29 156 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 255 за последние сутки, выздоровели 28 183, скончались 343 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВолгоградская областьОбщество
 
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