https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588253412.html

В Волгограде рассказали о вакцинации медиков от коронавируса

В Волгограде рассказали о вакцинации медиков от коронавируса

Первая партия добровольцев из 42 медиков, работающих в инфекционных госпиталях, благополучно перенесла вакцинацию, хотя у некоторых из них после получения... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:03

2020-12-08T17:03

2020-12-08T17:03

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Первая партия добровольцев из 42 медиков, работающих в инфекционных госпиталях, благополучно перенесла вакцинацию, хотя у некоторых из них после получения первой дозы "Спутник V" были симптомы коронавируса, сообщила журналистам зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова.Ранее сообщалось, что в октябре в Волгоградскую область поступили 42 комплекта доз вакцины от коронавируса, первыми стали прививать медиков, работающих в инфекционных госпиталях. Местное СМИ V.ru сообщило, что некоторые из них заболели коронавирусом после первой прививки.По словам Красновой, медики перед вакцинацией прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, результат был у всех отрицательный."В первые 10-12 дней они имели симптомы заболевания, то есть иммунитет не успел выработаться ... Вакцинация проходит в два этапа, укол сейчас внутримышечный и через 21 день второй укол. Иммунитет после вакцины вырабатывается через три недели после получения второй компоненты … уже прошел 21 день после второго укола: никто из медработников не заболел. Все 42 человека, которые у нас привиты, они перенесли иммунизацию достаточно благоприятно для своего здоровья", - сообщила Краснова.Она отметила, что на этой неделе в регион поступит одна тысяч доз вакцины, прививать в основном будут медицинских работников, сотрудников школ и детских садов, соцработников. Всего до конца года в Волгоградскую область должно прийти 2,1 тысячи доз вакцины от коронавируса.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 8 декабря ноября зарегистрированы 29 156 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 255 за последние сутки, выздоровели 28 183, скончались 343 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588215875.html

волгоградская область

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