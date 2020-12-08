https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588221769.html
Вторым британцем, привитым от COVID-19, стал 80-летний Уильям Шекспир
Вторым британцем, привитым от COVID-19, стал 80-летний Уильям Шекспир
Вторым человеком, получившим прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации в Великобритании, стал пожилой мужчина по имени Уильям Шекспир, сообщает... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:45
2020-12-08T14:45
2020-12-08T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
ковентри
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вторым человеком, получившим прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации в Великобритании, стал пожилой мужчина по имени Уильям Шекспир, сообщает газета Daily Mail.Британия первой на Западе начала вакцинацию населения от коронавируса. Со вторника в рамках этой беспрецедентной для современной Европы операции прививки начали получать самые уязвимые перед болезнью жители страны, в том числе пациенты домов престарелых и пожилые люди старше 80 лет. Первым пациентом, получившим вакцину, стала жительница Ковентри 90-летняя Маргарет Кинан.Вторым вакцинированным стал Уильям Шекспир – 80-летний пациент медицинского центра при Университете Ковентри, сообщает газета.Новости о вакцинации Шекспира, который к тому же является уроженцем графства Уорвик – родины великого поэта - вызвали множество шуток в социальных сетях.В основном, пользователи используют каламбуры на основе шекспировских строк и названий. "Укрощение вируса" (Taming of the Flu), - написал один из них, переделав заглавие знаменитой комедии "Укрощение строптивой" (Taming of the Shrew).Не обошлось и без сакраментального вопроса: "Быть или не быть вакцинированным".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588213285.html
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коронавирус covid-19, великобритания, ковентри, в мире