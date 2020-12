https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588221769.html

Вторым британцем, привитым от COVID-19, стал 80-летний Уильям Шекспир

Вторым британцем, привитым от COVID-19, стал 80-летний Уильям Шекспир

Вторым человеком, получившим прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации в Великобритании, стал пожилой мужчина по имени Уильям Шекспир, сообщает... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:45

2020-12-08T14:45

2020-12-08T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

ковентри

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вторым человеком, получившим прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации в Великобритании, стал пожилой мужчина по имени Уильям Шекспир, сообщает газета Daily Mail.Британия первой на Западе начала вакцинацию населения от коронавируса. Со вторника в рамках этой беспрецедентной для современной Европы операции прививки начали получать самые уязвимые перед болезнью жители страны, в том числе пациенты домов престарелых и пожилые люди старше 80 лет. Первым пациентом, получившим вакцину, стала жительница Ковентри 90-летняя Маргарет Кинан.Вторым вакцинированным стал Уильям Шекспир – 80-летний пациент медицинского центра при Университете Ковентри, сообщает газета.Новости о вакцинации Шекспира, который к тому же является уроженцем графства Уорвик – родины великого поэта - вызвали множество шуток в социальных сетях.В основном, пользователи используют каламбуры на основе шекспировских строк и названий. "Укрощение вируса" (Taming of the Flu), - написал один из них, переделав заглавие знаменитой комедии "Укрощение строптивой" (Taming of the Shrew).Не обошлось и без сакраментального вопроса: "Быть или не быть вакцинированным".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588213285.html

великобритания

ковентри

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, ковентри, в мире