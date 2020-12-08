https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588163424.html
Губернаторам поручили доложить об организации вакцинации в регионах
Губернаторам поручили доложить об организации вакцинации в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 11 декабря представить логистические паспорта готовности к проведению вакцинации от коронавируса всех... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:11
2020-12-08T11:11
2020-12-08T11:22
здоровье - общество
михаил мишустин
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_c4c84479fe67f5b14fbf4cd3cb71da0b.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 11 декабря представить логистические паспорта готовности к проведению вакцинации от коронавируса всех регионов, сообщается на сайте кабмина.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска.Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 7 декабря поручил главам регионов в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от коронавирусной инфекции."Губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику ее проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдаленных районов. О результатах этой работы они обязаны доложить в Минздрав до 9 декабря. Самому Минздраву поручено до 11 декабря представить в правительство логистические паспорта готовности к проведению вакцинации всех 85 субъектов страны", - говорится в сообщении.Ранее Мишустин провел встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции. На ней обсуждались меры, которые необходимо принять, чтобы в России выпускалось достаточно препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_477:0:3072:1947_1920x0_80_0_0_bf45e0d88e45a28e97d87e149ed6dfd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил Минздраву до 11 декабря представить логистические паспорта готовности к проведению вакцинации от коронавируса
всех регионов, сообщается на сайте кабмина.
Ранее президент РФ Владимир Путин
поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска.
Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 7 декабря поручил главам регионов в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
"Губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику ее проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдаленных районов. О результатах этой работы они обязаны доложить в Минздрав до 9 декабря. Самому Минздраву поручено до 11 декабря представить в правительство логистические паспорта готовности к проведению вакцинации всех 85 субъектов страны", - говорится в сообщении.
Ранее Мишустин провел встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции. На ней обсуждались меры, которые необходимо принять, чтобы в России выпускалось достаточно препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.