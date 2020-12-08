https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588163424.html

Губернаторам поручили доложить об организации вакцинации в регионах

Губернаторам поручили доложить об организации вакцинации в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 11 декабря представить логистические паспорта готовности к проведению вакцинации от коронавируса всех... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:11

2020-12-08T11:11

2020-12-08T11:22

здоровье - общество

михаил мишустин

владимир путин

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 11 декабря представить логистические паспорта готовности к проведению вакцинации от коронавируса всех регионов, сообщается на сайте кабмина.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска.Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 7 декабря поручил главам регионов в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от коронавирусной инфекции."Губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику ее проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдаленных районов. О результатах этой работы они обязаны доложить в Минздрав до 9 декабря. Самому Минздраву поручено до 11 декабря представить в правительство логистические паспорта готовности к проведению вакцинации всех 85 субъектов страны", - говорится в сообщении.Ранее Мишустин провел встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции. На ней обсуждались меры, которые необходимо принять, чтобы в России выпускалось достаточно препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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