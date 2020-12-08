https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588311281.html
РФПИ заявил о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
РФПИ заявил о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи заявили о готовности производить вакцину от коронавируса "Спутник V" и подать документы для ее... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T22:59
2020-12-08T22:59
2020-12-08T23:00
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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нии им. гамалеи
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи заявили о готовности производить вакцину от коронавируса "Спутник V" и подать документы для ее регистрации на Украине.В сообщении фонда отмечается, что производственные мощности фармкомпании "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск препарата, уже готовы.Харьковский фармакологический завод "Биолек" в свою очередь заявил, что пока не подписывал контракта на производство российской вакцины, но потенциально готов к этому в том случае, если препарат пройдет регистрацию на Украине.Условия поставкиГлава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская сторона будет готова начать поставку, когда Украина даст соответствующее разрешение."Мы будем подаваться на разрешение, чтобы в этом месяце вакцину можно было уже начать производить в Украине и поставлять на зарубежные рынки, такие как Белоруссия. А со временем, если будет соответствующее разрешение со стороны Украины, данная вакцина может также, безусловно, поступать на украинские рынки", — сказал он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил возможность поставки препарата на Украину и заявил, что производство вакцины зависит от разрешения властей страны.Ранее президент России Владимир Путин также заявлял что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева."Спутник V"Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) и Центр имени Гамалеи заявили о готовности производить вакцину от коронавируса "Спутник V" и подать документы для ее регистрации на Украине
.
В сообщении фонда отмечается, что производственные мощности фармкомпании "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск препарата, уже готовы.
Харьковский фармакологический завод "Биолек" в свою очередь заявил, что пока не подписывал контракта на производство российской вакцины, но потенциально готов к этому в том случае, если препарат пройдет регистрацию на Украине.
Условия поставки
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
подчеркнул, что российская сторона будет готова начать поставку, когда Украина даст соответствующее разрешение.
"Мы будем подаваться на разрешение, чтобы в этом месяце вакцину можно было уже начать производить в Украине и поставлять на зарубежные рынки, такие как Белоруссия. А со временем, если будет соответствующее разрешение со стороны Украины, данная вакцина может также, безусловно, поступать на украинские рынки", — сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подтвердил возможность поставки препарата на Украину и заявил, что производство вакцины зависит от разрешения властей страны.
Ранее президент России Владимир Путин
также заявлял что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева.
"Спутник V"
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.