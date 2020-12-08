https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588311281.html

РФПИ заявил о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

РФПИ заявил о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи заявили о готовности производить вакцину от коронавируса "Спутник V" и подать документы для ее... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:59

2020-12-08T22:59

2020-12-08T23:00

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи заявили о готовности производить вакцину от коронавируса "Спутник V" и подать документы для ее регистрации на Украине.В сообщении фонда отмечается, что производственные мощности фармкомпании "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск препарата, уже готовы.Харьковский фармакологический завод "Биолек" в свою очередь заявил, что пока не подписывал контракта на производство российской вакцины, но потенциально готов к этому в том случае, если препарат пройдет регистрацию на Украине.Условия поставкиГлава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская сторона будет готова начать поставку, когда Украина даст соответствующее разрешение."Мы будем подаваться на разрешение, чтобы в этом месяце вакцину можно было уже начать производить в Украине и поставлять на зарубежные рынки, такие как Белоруссия. А со временем, если будет соответствующее разрешение со стороны Украины, данная вакцина может также, безусловно, поступать на украинские рынки", — сказал он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил возможность поставки препарата на Украину и заявил, что производство вакцины зависит от разрешения властей страны.Ранее президент России Владимир Путин также заявлял что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева."Спутник V"Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588281335.html

https://ria.ru/20201208/alkogol-1588299165.html

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