https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588282427.html

Песков оценил возможность производства российской вакцины на Украине

Песков оценил возможность производства российской вакцины на Украине

Возможность производить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на территории Украины зависит от разрешения властей, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:55

2020-12-08T18:55

2020-12-08T19:36

вакцина "спутник v"

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

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россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возможность производить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на территории Украины зависит от разрешения властей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Производство зависит от разрешения властей", - сказал он.Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук во вторник посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.Ранее Путин встречался с Медведчуком. В ходе этой встречи они обсуждали возможность поставки российской вакцины на Украину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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