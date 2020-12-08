Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588282427.html
Песков оценил возможность производства российской вакцины на Украине
Песков оценил возможность производства российской вакцины на Украине
Возможность производить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на территории Украины зависит от разрешения властей, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:55
2020-12-08T19:36
вакцина "спутник v"
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147468_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_d5920f05d0bb75b8a3ff3ad336f06ca6.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возможность производить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на территории Украины зависит от разрешения властей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Производство зависит от разрешения властей", - сказал он.Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук во вторник посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.Ранее Путин встречался с Медведчуком. В ходе этой встречи они обсуждали возможность поставки российской вакцины на Украину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147468_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_ad515f593302d10e6bbce29842e539f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий песков, украина, в мире

Песков оценил возможность производства российской вакцины на Украине

18:55 08.12.2020 (обновлено: 19:36 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона" в процедурном кабинете
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возможность производить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на территории Украины зависит от разрешения властей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Производство зависит от разрешения властей", - сказал он.
Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук во вторник посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.
Ранее Путин встречался с Медведчуком. В ходе этой встречи они обсуждали возможность поставки российской вакцины на Украину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
Лента новостейМолния