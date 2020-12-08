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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588281335.html
Мурашко рассказал о влиянии "Спутника V" на космическую программу России
Мурашко рассказал о влиянии "Спутника V" на космическую программу России
Вакцина "Спутник V" сыграет важную роль в обеспечении биологической безопасности космической программы России, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:50
2020-12-08T18:50
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" сыграет важную роль в обеспечении биологической безопасности космической программы России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вакцина "Спутник V" Центра им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России сыграет важную роль в обеспечении биологической безопасности космической программы России", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба РФПИ.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал о влиянии "Спутника V" на космическую программу России

18:50 08.12.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" сыграет важную роль в обеспечении биологической безопасности космической программы России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вакцина "Спутник V" Центра им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России сыграет важную роль в обеспечении биологической безопасности космической программы России", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба РФПИ.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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