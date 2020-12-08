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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588267211.html
Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины от COVID-19
Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины от COVID-19
Ожидается, что РФ с января начнет выпускать не менее 6 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:47
2020-12-08T17:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
александр гинцбург
виктор медведчук
здоровье - общество
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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Ожидается, что РФ с января начнет выпускать не менее 6 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Сегодня могу вам рассказать, на четыре площадки, назовем это российской "бигфармой", эта технология уже перенесена, что позволяет не просто-таки надеяться, а утверждать, что с января месяца Российская Федерация будет выпускать в месяц не менее шести миллионов доз вакцины, это минимальное количество, а может быт и больше", - заявил Гинцбург в ходе встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, виктор медведчук, здоровье - общество

Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины от COVID-19

17:47 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудники упаковывают вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Ожидается, что РФ с января начнет выпускать не менее 6 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сегодня могу вам рассказать, на четыре площадки, назовем это российской "бигфармой", эта технология уже перенесена, что позволяет не просто-таки надеяться, а утверждать, что с января месяца Российская Федерация будет выпускать в месяц не менее шести миллионов доз вакцины, это минимальное количество, а может быт и больше", - заявил Гинцбург в ходе встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньАлександр ГинцбургВиктор МедведчукЗдоровье - Общество
 
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