https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588267211.html

Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины от COVID-19

Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины от COVID-19

Ожидается, что РФ с января начнет выпускать не менее 6 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:47

2020-12-08T17:47

2020-12-08T17:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

александр гинцбург

виктор медведчук

здоровье - общество

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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Ожидается, что РФ с января начнет выпускать не менее 6 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Сегодня могу вам рассказать, на четыре площадки, назовем это российской "бигфармой", эта технология уже перенесена, что позволяет не просто-таки надеяться, а утверждать, что с января месяца Российская Федерация будет выпускать в месяц не менее шести миллионов доз вакцины, это минимальное количество, а может быт и больше", - заявил Гинцбург в ходе встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, виктор медведчук, здоровье - общество