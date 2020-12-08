https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588180145.html

Британские политики уверены, что вакцинация поможет победить COVID-19

Британские политики уверены, что вакцинация поможет победить COVID-19

Премьер Великобритании Борис Джонсон и лидер оппозиции Кир Стармер приветствовали начало вакцинации от COVID-19 в стране и заявили, что она поможет справиться с РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:47

2020-12-08T12:47

2020-12-08T12:47

кир стармер

никола стерджен

северная ирландия

борис джонсон

лондон

европа

в мире

распространение нового коронавируса

общество

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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон и лидер оппозиции Кир Стармер приветствовали начало вакцинации от COVID-19 в стране и заявили, что она поможет справиться с вирусом.Британия первой на Западе начала вакцинацию населения от коронавируса. Со вторника в рамках этой беспрецедентной для современной Европы операции прививки начали получать самые уязвимые перед болезнью жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину от коронавируса.Первым пациентом, получившим вакцину от коронавируса, стала жительница Ковентри 90-летняя Маргарет Кинан. Женщина пришла в местную больницу рано утром во вторник, чтобы сделать прививку. Она призналась, что расценила как шутку приглашение на вакцинацию."Я счастлива, что так получилось", - сказала женщина журналистам, отметив, что считает вакцину безопасной.Первый министр Шотландии Никола Стерджен в свою очередь призналась, что от осознания того, что вакцинация от коронавируса началась, у нее "подкатывает ком к горлу".В Лондоне первым получил прививку от коронавируса 90-летний волонтер больницы в районе Кордон на юге города Джордж Дайер. Он рассказал журналистам, что счастлив принять участие в вакцинации и считает это почетным делом. Дайер также заявил о полной уверенности в безопасности вакцины.В Северной Ирландии одной из первых получила вакцину медсестра Джоанна Слоан. Медработников, постоянно контактирующих с зараженными пациентами, вакцинируют в приоритетном порядке.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588179687.html

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северная ирландия

лондон

европа

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кир стармер, никола стерджен, северная ирландия, борис джонсон, лондон, европа, в мире, общество