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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588180145.html
Британские политики уверены, что вакцинация поможет победить COVID-19
Британские политики уверены, что вакцинация поможет победить COVID-19
Премьер Великобритании Борис Джонсон и лидер оппозиции Кир Стармер приветствовали начало вакцинации от COVID-19 в стране и заявили, что она поможет справиться с РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:47
2020-12-08T12:47
кир стармер
никола стерджен
северная ирландия
борис джонсон
лондон
европа
в мире
распространение нового коронавируса
общество
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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон и лидер оппозиции Кир Стармер приветствовали начало вакцинации от COVID-19 в стране и заявили, что она поможет справиться с вирусом.Британия первой на Западе начала вакцинацию населения от коронавируса. Со вторника в рамках этой беспрецедентной для современной Европы операции прививки начали получать самые уязвимые перед болезнью жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину от коронавируса.Первым пациентом, получившим вакцину от коронавируса, стала жительница Ковентри 90-летняя Маргарет Кинан. Женщина пришла в местную больницу рано утром во вторник, чтобы сделать прививку. Она призналась, что расценила как шутку приглашение на вакцинацию."Я счастлива, что так получилось", - сказала женщина журналистам, отметив, что считает вакцину безопасной.Первый министр Шотландии Никола Стерджен в свою очередь призналась, что от осознания того, что вакцинация от коронавируса началась, у нее "подкатывает ком к горлу".В Лондоне первым получил прививку от коронавируса 90-летний волонтер больницы в районе Кордон на юге города Джордж Дайер. Он рассказал журналистам, что счастлив принять участие в вакцинации и считает это почетным делом. Дайер также заявил о полной уверенности в безопасности вакцины.В Северной Ирландии одной из первых получила вакцину медсестра Джоанна Слоан. Медработников, постоянно контактирующих с зараженными пациентами, вакцинируют в приоритетном порядке.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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кир стармер, никола стерджен, северная ирландия, борис джонсон, лондон, европа, в мире, общество

Британские политики уверены, что вакцинация поможет победить COVID-19

12:47 08.12.2020
 
© REUTERS / PfizerИспытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе
Испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон и лидер оппозиции Кир Стармер приветствовали начало вакцинации от COVID-19 в стране и заявили, что она поможет справиться с вирусом.
Британия первой на Западе начала вакцинацию населения от коронавируса. Со вторника в рамках этой беспрецедентной для современной Европы операции прививки начали получать самые уязвимые перед болезнью жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину от коронавируса.
Городская клиническая больница №67 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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"Сегодня сделаны первые прививки от COVID-19. Благодарю нашу Национальную систему здравоохранения и ученых, которые усердно работали над разработкой этой вакцины. Спасибо волонтерам и всем, кто следовал санитарным нормам и защищал окружающих. Мы победим это (вирус) вместе", - написал Джонсон в Twitter.

Первым пациентом, получившим вакцину от коронавируса, стала жительница Ковентри 90-летняя Маргарет Кинан. Женщина пришла в местную больницу рано утром во вторник, чтобы сделать прививку. Она призналась, что расценила как шутку приглашение на вакцинацию.
"Я счастлива, что так получилось", - сказала женщина журналистам, отметив, что считает вакцину безопасной.
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
10:38Распространение нового коронавируса
СМИ: 90-летняя британка первой в мире получила вакцину Pfizer
"Сегодня знаменательный день в нашей борьбе с COVID-19. Появился свет в конце тоннеля. Важно, чтобы мы поддерживали безопасность и продолжали следовать рекомендациям властей", - написал лидер лейбористов Кир Стармер в Twitter.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен в свою очередь призналась, что от осознания того, что вакцинация от коронавируса началась, у нее "подкатывает ком к горлу".
В Лондоне первым получил прививку от коронавируса 90-летний волонтер больницы в районе Кордон на юге города Джордж Дайер. Он рассказал журналистам, что счастлив принять участие в вакцинации и считает это почетным делом. Дайер также заявил о полной уверенности в безопасности вакцины.
В Северной Ирландии одной из первых получила вакцину медсестра Джоанна Слоан. Медработников, постоянно контактирующих с зараженными пациентами, вакцинируют в приоритетном порядке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКир СтармерНикола СтердженСеверная ИрландияБорис ДжонсонЛондонЕвропаВ миреОбщество
 
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