Китайская вакцина Sinovac от COVID-19 показала эффективность до 97%
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma сообщила, что промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины Sinovac продемонстрировали ее эффективность на уровне до 97%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя компании.
"Наша группа, которая проводила клинические испытания на протяжении одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают ее (вакцины - ред.) эффективность до 97%", - заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван.
Представитель компании отметил, что Bio Farma ожидает, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна намерена начать массовую вакцинацию от коронавируса к концу текущего года. По словам Видодо, приоритетом в этом вопросе является безопасность вакцины. Первыми вакцинированными будут работники медучреждений, полиции и военные.
Индонезия намерена использовать на первых этапах китайские вакцины от компаний Sinovac и Sinopharm, которые поставят Индонезии 18 миллионов доз вакцин, 15 миллионов из которых будут производиться местной компанией Bio Farma. В целом, по данным агентства, у Индонезии есть соглашения о 250 миллионах доз вакцин до конца 2021 года, в том числе от американской компании Novavax.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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