https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588179687.html

Китайская вакцина Sinovac от COVID-19 показала эффективность до 97%

Китайская вакцина Sinovac от COVID-19 показала эффективность до 97%

Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma сообщила, что промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины Sinovac продемонстрировали... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:14

2020-12-08T12:14

2020-12-08T12:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джоко видодо

здоровье - общество

китай

индонезия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155182/85/1551828526_0:158:3114:1910_1920x0_80_0_0_cd600e9da22614b6b6abd7448a396be4.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma сообщила, что промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины Sinovac продемонстрировали ее эффективность на уровне до 97%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя компании.Представитель компании отметил, что Bio Farma ожидает, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна намерена начать массовую вакцинацию от коронавируса к концу текущего года. По словам Видодо, приоритетом в этом вопросе является безопасность вакцины. Первыми вакцинированными будут работники медучреждений, полиции и военные.Индонезия намерена использовать на первых этапах китайские вакцины от компаний Sinovac и Sinopharm, которые поставят Индонезии 18 миллионов доз вакцин, 15 миллионов из которых будут производиться местной компанией Bio Farma. В целом, по данным агентства, у Индонезии есть соглашения о 250 миллионах доз вакцин до конца 2021 года, в том числе от американской компании Novavax.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/kovid-1580444873.html

китай

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джоко видодо, здоровье - общество, китай, индонезия, в мире