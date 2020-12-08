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Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
Все привитые "ЭпиВакКороной" добровольцы чувствуют себя хорошо, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:28
2020-12-08T09:28
2020-12-08T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Все привитые "ЭпиВакКороной" добровольцы чувствуют себя хорошо, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.В рамках пострегистрационных испытаний вакцину от COVID-19 получили 672 человека старше 18 лет и 96 — старше 60 лет."ЭпиВакКорона" стала второй в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 после "Спутника V". Препарат разработали в новосибирском Центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе синтезированных фрагментов коронавируса. Он уже прошел клинические испытания.Вакцинация "ЭпиВакКороной" предполагает две прививки с интервалом в три недели. Вещество отличается безопасностью и простыми условиями хранения и транспортировки.С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных новым вирусом, почти два миллиона уже выздоровели, больше 43 тысяч человек скончались. Самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. На прошлой неделе в столице началась массовая вакцинация "Спутником V". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество